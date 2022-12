Sokkoló adatokat közölt a katasztrófavédelem – Vészjóslóan sok áldozatot követeltek már a lakástüzek

Múlt hét kedden hatalmas lángokkal égett a nagykátai Zárda utca iskola tetőszerkezete, a tanárok és diákok még éppen ki tudtak menekülni az épületből. A tüzet közel hetven hivatásos és önkéntes tűzoltó oltotta, miközben a tanulók és tanárok sírva nézték a küzdelmet. Ott és akkor szerencsére senki nem sérült meg.

Két nappal később a Békés megyei Kisdombegyházon egy mindössze kétéves gyermek holttestét találták a tűzoltók, miközben egy családi házban felcsapó lángokat igyekeztek eloltani. A nagymama és a vele lévő 18 éves fiatal még ki tudott menekülni, de a csöppségért már nem tudtak visszamenni. Még aznap este Nyírteleken is volt egy lakástűz, egy férfi meghalt.

Fotó: SZOKE PETER BM-OKF / Facebook Képünk illusztráció

Péntek hajnalban pedig egy tízéves kisfiú és az édesapja vesztette életét a Nógrád megyei Patakon keletkezett háztűzben. Az épületben hárman éltek, a felcsapó lángokat egyedül az anyuka élte túl, aki füstmérgezést kapott.

Fotó: SZOKE PETER BM-OKF / Facebook Bemutatón mutatta meg a katasztrófavédelem, milyen hamar leég egy lakás az adventi koszorú miatt

És még csak most jön az advent

Mindeközben a katasztrófavédelem „Idén csak a gyertya égjen, ne a házunk” felhívással fordult a lakossághoz. Közösségi oldalukon fotókkal mutatták be, hogyan ég le egy lakás az adventi koszorú miatt. A sokkoló képsorral szeretnék felhívni idén is a figyelmet az elővigyázatosságra.

A múlt heti lakástüzek, családi tragédiák nagy szomorúságra adnak okot

– kezdte lapunknak Mukics Dániel alezredes, a BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. - És még csak most jön az advent, vasárnap kell hivatalosan meggyújtani az első gyertyát. Advent idején és karácsonykor megemelkedik a lakástüzek száma, naponta átlagosan huszonöt otthon gyullad ki ilyenkor. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy csak az adventi koszorú miatt tavaly 40 lakástűz volt. De emellett okozott tüzet a zárlatos elektromos vezeték, csaptak fel lángok főzés miatt a konyhában és a dohányzás következtében is. Évente 7000 lakástűzhöz riasztják a katasztrófavédelmet, ez a szám idén már most 6568. 521-en sérültek meg és 77 ember, köztük gyerekek is vesztették életüket. Minden lakásba, házba szükséges a szén-monoxid jelző készülék, tudni kell, hogy a füstmérgezés a leggyakoribb halálok tűzeseteknél. Ha lehet, akkor minden helységbe tegyünk érzékelőt. Ha csak egy van, az legyen a nappali központi részén. És kérünk mindenkit, legyenek óvatosak a koszorúkkal, a fényfüzérekkel és főzés közben is.