Réka csak fogyni akart, de végül világbajnok lett

Takács Réka 23 éves és a Debreceni Egyetemen gyógytornásznak tanul.

– 16 éves koromban belenéztem a tükörbe, és elégedetlen voltam magammal. Korábban sok sportot kipróbáltam: cselgáncsoztam, szertornáztam, akrobatikus rock and rolloztam, de egyiket sem éreztem a sajátomnak – mesélte a Borsnak a 172 centi magas egyetemista.

Réka az érettségi után ápolói végzettséget szerzett, majd utána jelentkezett az egyetemre. Amikor elhatározta, hogy életmódot vált, futni járt és videós leckékre tornázott. Ezekkel 15 kilótól szabadult meg.

Elhalmozzák bókokkal

– 17 éves voltam, amikor édesapámmal lementem Debrecenben egy edzőterembe. Saját magamnak akartam bizonyítani. Álmom lett, hogy legalább egy fitneszversenyen elinduljak. Sokan úgy tartják, hogy ez a sport férfias, én viszont most érzem igazán nőiesnek magam, és most kapom a legtöbb bókot „civilektől” is – mondta Réka, akinek ez az év az első versenyzői szezonja, és nem is akármilyen!

Út az aranyhoz

– Februárban jelentkeztem Szántó Évánál, hogy szeretnék elindulni egy versenyen. Ő azt mondta, hogy ehhez felkészítőre van szükségem, és tovább küldött Jenei Istvánhoz, aki mögött komoly versenyzői múlt van és profi tréner. Augusztusban kezdődött a közös munka. Október elsején Ausztriában, Linzben sport-modell kategóriában harmadik lettem, bikini junior kategóriában első. Másnap Pécsett indultam. Nyolcadikán volt Budapesten a Body Sport Kupa, majd még ugyanazon a napon egy utcával arrébb a Wabba Hungarry Herkules Olympia. Ott második helyen végeztem, és ezzel a helyezésemmel kvalifikáltam magam a világbajnokságra.

Wabba Hungarry Herkules Olympia 2. hely Fotó: Takács Réka archív

Belefért még egy WFF világkupa Németországban, ahol két kategóriában is indultam, egy második és egy harmadik helyezést értem el - tette hozzá Réka.

WFF világkupa Németország Glamour modell kategória harmadik helyezés (Réka jobb oldalon) Fotó: Takács Réka archív

A WABBA szövetség világbajnoksága a spanyolországi Tarragonában volt, ahol Miss Model Junior kategóriában aranyérmet szereztem – mesélte a világbajnok.

Spanyolország - Tarragona - Miss Model Junior aranyérem (Réka középen) Fotó: Takács Réka archiv

A buli nem fér bele

A győzelmi kupa az otthonukat díszíti. A szülei nagyon büszkék rá és az ő anyagi támogatásuk nélkül ez nem is menne.

– Egy kupa nekik is járna, mert egy háztartásban élni egy versenyzővel igen nehéz. Ez egy huszonnégy órás program, és minden ekörül forog, hogy meglegyen a kardió, a pontos edzés, időben kell étkezni, és a megfelelő ételeket minden nap elkészíteni. A főzés mindig az én feladatom, hogy pontosan tudjam, mi kerül az asztalra. Fontos a mentális felkészültség is. Ez egy komoly önismereti játék, mert a test gyakran tiltakozik. A bulizás nem fér bele ebbe az életmódba – állítja Réka.

A következő szezon 2023 őszén lesz, de akkor már felnőtt kategóriában fog versenyezni. Saját költségén indul. Előfordult, hogy bérelte a bikinijét, de most már van sajátja. Még sok versenyen szeretne indulni.