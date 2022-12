Orvosnak adta ki magát egy szakács - tucatnyi ember halálát okozta

Ismét bíróság tárgyalja annak a férfinak az ügyét, aki orvosnak öltözve több embert is „kezelt” egy idősotthonban. – írja a felvidéki Új Szó.

Az eredetileg szakács végzettségű férfi több alkalommal is infúziókat, gyógyszereket és injekciókat adott be „pácienseinek”, akik egy szlovákiai idősotthon gondozottjai voltak. Biháry Iván bár szakács volt, de három címet a nevéhez rendelt, többek között a pszichológia és az orvostudomány doktorának adta ki magát.

Orvosnak adta ki magát egy szakács Pozsonyban. Fotó: zzz.sk

A szlovák televíziónak sikerült a férfiról munka közben készült felvételeket is szereznie, ezeken is látszik, hogy injekciókat és infúziót is adott a betegeknek. Mindemellett gyógyszerekkel és ópiátokkal is ellátta az időseket.

Én sosem állítottam, hogy orvosnak tanultam.

– mondta férfi a szlovák kereskedelmi csatorna, a Markíza riporterének a bíróság folyosóján.

Öncélúan kezelte az idősek otthona betegeit. Fotó: Markíza

A bíróságon a páciensek egészségének megkárosításával és HIV terjesztésével is vádolják.

Bűntársa is volt az önjelölt gyógyítónak, Pútik Vanessa személyében, aki takarítónőként dolgozott, mielőtt ápolónővé lett a férfi mellett. A fiatal nőt Iván képzettség nélkül alkalmazta mint nővérke: Vanessa elvégezte az általános iskolát, majd állítólag egy egyhónapos ápolói tanfolyamot. Ő végül beismerte bűnösségét és a rendőröknek azt is elmondta, hogy "praktizálás" közben kábítószert is fogyasztottak.

Nem akartuk őket megölni, nem ezzel a szándékkal adtuk nekik a gyógyszereket

– teszi hozzá a szakács.

Pútik Vanessa csupán az általános iskolát végezte el, mégis nővérkeként dolgozott. Fotó: Markíza

Az egyik volt kollégája az öregotthonból elárulta, nagyon sok ember halála szárad a lelkükön.

Amikor elkezdett ott dolgozni, körülbelül 30 emberről kellett gondoskodnia, ebből 18 ember maradt életben, a többiek mind belehaltak a kezelésbe.

– mondja el Jana.

Az egyik beteg lánya is nyilatkozott, aki elmondta, anyját túladagolták és gyakran magáról sem volt tudomása. Amikor ez mind kiderült, néhány ügyfél maradványait exhumálták. Egy nő szervezetében olyan anyagot fedeztek fel, amelynek semmi keresnivalója nem lett volna ott.

A rendőrség egy év alatt befejezte a nyomozást, majd az ügy bíróság elé került. A folyamat már a végén járt, amikor a kirendelt bíró nyugdíjba vonult. Az aktáit átosztották, és az ügyet egy másik bíró elé került. Állítólag Pútik Vanessa beleegyezett a bíró cseréjébe és az eljárás folytatásába, Biháry viszont nem. Ez azt jelenti, hogy a meghallgatás elején először ezt a kérdést kell tisztázniuk. Ha Biháry ebbe nem egyezik bele, az új bírónak elölről kell kezdenie az egész nyomozási folyamatot.