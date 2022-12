Orbán Viktor: Az én helyzetem sem könnyű, de Matolcsy Györgyé még nehezebb

„Arra a kérdésre, hogy a történelem jó vagy rossz oldalán állunk-e, az a válaszunk, hogy mi a történelem magyar oldalán állunk. Támogatjuk és segítjük Ukrajnát, érdekünk a szuverén Ukrajna fennmaradása, és érdekünk, hogy Oroszország ne jelentsen biztonsági fenyegetést Európára, de nem érdekünk, hogy feladjuk minden gazdasági kapcsolatunkat Oroszországgal. Ezekre a kérdésekre magyar szemüveggel nézünk, nem máséval” – fogalmazott Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek, hozzátéve, a 2022-es év a rendszerváltozás óta a legveszélyesebb év volt.





Mint mondta, fenyegetett minket, hogy belesodródunk a háborúba. „Senkinek ne legyen kétsége, ha a baloldal nyert volna áprilisban, már benne is lennénk nyakig. Azért áll Magyarország egyedüli európai országként kívül a háborún, mert a magyar emberek tavasszal elsöprő fölénnyel erre szavaztak” – mondta.

Az energiaárak növekedése is veszélyes helyzet felé lökte Magyarországot. A magyar gazdaság importálja az energiát, és a háború előtt, a szankciók előtt ezért évente 7 milliárd eurót fizetett Magyarország. Ez az összeg most 17 milliárd euró, tehát 10 milliárd euró különbözetet kellett előteremteni. Ez 4000 milliárd forint, és ez a rengeteg pénz ma kimegy a magyar gazdaságból. A kormányfő úgy fogalmazott, „ha most egy karácsonyi angyal úgy döntene, hogy eltörli az energiaszankciókat, akkor egy pillanat alatt leesnének az energiaárak”, velük együtt az infláció, és Magyarország nem 1,5 százalék növekedést tervezhetne jövőre, hanem akár 5 százalékot is.

Orbán Viktor szerint fennáll a veszélye, hogy a háború még hosszú ideig, akár évtizedekig is eltart. Ugyanakkor „Ukrajna csak addig tud harcolni, amíg az Egyesült Államok támogatja pénzzel és fegyverrel”, ha az amerikaiak békét akarnak, akkor béke lesz. Megjegyezte: senki nem várhatja el az ukránoktól, hogy Európa nyugalma, energiabiztonsága és jóléte érdekében lemondjanak országuk egy részéről. Ukrajna szuverén állam.

Nekünk abban van döntési helyzetünk, hogy milyen mértékben támogatjuk őket. Magyarország úgy döntött, hogy miután ez a háború nem a mi háborúnk, a magyar nemzeti érdekeket szem előtt tartva Ukrajnának humanitárius segítséget nyújtunk

– emelte ki a miniszterelnök. Azt mondta, hogy a kabinetnek világos terve van a gazdasági helyzet kezelésére. Jövő év végére egy számjegyűre törik le az inflációt.



Változások jönnek az otthonteremtési támogatásoknál

A kormányfő szokatlannak nevezte, hogy Matolcsy György éles kritikát fogalmazott meg a magyar gazdaságról. Azonban ez „csak annyit jelent, hogy a jegybank elnöke nehéz helyzetben van”. A törvény hozzá rendeli az infláció kezelésének feladatát, és most nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában jelentős a pénzromlás.

Az én helyzetem sem könnyű, de Matolcsy Györgyé még nehezebb. És ha ilyenkor az ember a nyilvánosság előtt unortodox viselkedésmódot választ, azt is meg lehet érteni

– fogalmazott Orbán Viktor a jegybankelnökkel kapcsolatban.