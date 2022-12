„Aki ezt állítja, téved!” – kiderült az igazság a kedd esti, veszprémi tragédiáról

Nem mindenkinek lesz meghitt az idei ünnep, különösen annak a családnak, aminek a tagja volt az az 55 éves asszony is, akit halálra gázoltak Veszprémben kedden este, amikor a gyalogátkelőhelyen ment át. Hiába látták sokan a balesetet és igyekeztek segíteni a nőnek minden erőfeszítés is kevés volt, a helyszínen elhunyt.

A tanúk elmondása alapján a nő szabályosan közlekedett és a sofőr figyelmetlensége vezetett a tragédiához.

A veszprémi halálos gázolást többen látták. Fotó: Pixabay

Nem lépett ki az autó elé az elgázolt nő

A Facebookon több szemtanú is leírta a körülményeket, az például pontosan kiderül, hogy az elgázolt nő teljesen szabályosan közlekedett. „Én ott álltam a baleset helyszínén, és nem lépett a kocsi elé, mert normálisan közlekedett a zebrán, aki azt írja, hogy a kocsi elé lépett, az téved” – szögezte le egy nő, aki a saját szemével látta a gázolást.

„Nyugodj békében, Erzsike”

„Pont láttuk, ahogy próbálták újraéleszteni” – írta egy kommentelő. „Én is láttam, a szívem megszakadt” – írta egy másik kommentelő, míg egy harmadik is hasonlóról számolt be, hozzátéve, hogy reménykedett, hogy sikerrel járnak a mentősök. Az elgázolt nő a Deltahírek információi szerint egy ismerőséhez igyekezett éppen. Az interneten többen búcsúznak tőle. „Nyugodj békében, Erzsike” – írta egy ismerőse.