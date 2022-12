Hatalmas siker: Szőlőmustos sörrel nyert világbajnoki ezüstérmet az etyeki sörfőzőnő

A vidéki, kocsmai szállóige szerint "sörre bor, mindenkor", és "borra sör, meggyötör". De mi történik akkor, amikor a bort - pontosabban a mustot - párosítják a sörrel? Radányi Orsolya, az Etyeki Sörmanufaktúra tulajdonosa adta meg erre a választ.

Fotó: Nagy Norbert

Olyan, mintha gyümölcslevet adnának a sörhöz

Az ötlet nem teljesen saját, ám megfelelő kihívást és kísérletezési lehetőséget adott a családi vállalkozás számára.

– Hazánkban már próbálkoztak ilyennel korábban, így nem saját találmányról van szó. Mi viszont minden évben készítünk must hozzáadásával készült sört, amihez kizárólag helyi, etyeki termelőktől szerezzük be a mustot - kezdte a Borsnak Radányi Orsolya. Véleménye szerint a sörrel alapvetően könnyebb dolgozni, mert nem vonatkoznak a főzésre olyan szigorú szabályok, mint például a bor vagy a pálinka esetében, és mára teljesen elfogadott lett, hogy a nedűhöz más dolgokat is tesznek.

– Mi a szőlőmustra úgy tekintettünk, hogy ezzel gazdagítjuk a sör ízvilágát. Tulajdonképpen arról van szó, hogy gyümölcslevet adunk a sörhöz, amely egyébként más, például meggyes vagy málnás söröknél is megtörténik. A szőlőmustos sört azonban az különbözteti meg a többitől, hogy a gyümölcslé cukortartalma magas, és az ebben lévő szőlőcukor is megerjed, amely páratlan ízt kölcsönöz a nedűnek. Ez adja a mustos sör különlegességét - mesélte a sörfőzde tulajdonosa. Etyek klasszikus bortermelő vidék, ám amikor Orsolya és családja belefogott a sörfőzésbe, sokan pozitívan fogadták a vállalkozásukat.

– Alapvetően a sör nem közvetlen konkurenciája a bornak, mivel a fogyasztók vagy csak a sört, vagy csak a bort preferálják. Ránk úgy tekintenek, mint az etyeki gasztronómiai paletta új eleme, hiszen arra törekszünk, hogy megismertessük a vidéket, akár a külföldiekkel is - magyarázta a sörmanufaktúra vezetője.

Fotó: Nagy Norbert

Két hónapig tartották titokban a hírt

Orsolyáék minden évben részt vesznek nemzetközi versenyeken, így ez jó értékmérője annak, hogy mennyire állják meg a sörök a helyüket a nemzetközi mezőnyben.

– Európai és amerikai viadalokon már jártunk, de az International Beer Challenge-en most voltunk először. Ez egy elég szigorú verseny, kezdve a sörök pontos kategorizálásától kezdve, az értékelési szempontokon át, a leadott minta mennyiségéig és felcímkézéséig - részletezte a főzde vezetője. A mintákat Angliába kellett kiküldeniük, majd szeptemberben hívták össze a nemzetközi zsűrit az értékelésre, melyet világszerte elismert szakemberek végeztek.

Mi már szeptember végén tudtuk az eredményt, de amíg megszervezték a gálát és a sajtóeseményt, addig titokban kellett tartanunk a nagyszerű hírt, amely két hónapos várakozást jelentett

- mesélte Orsolya.

Fotó: Nagy Norbert

Plusz motiváció a jövőre nézve

A főzdetulajdonos számára hatalmas öröm volt a nemzetközi díj: 700 benevezett tételből ért el ezüstérmet a pontosan Princessin Edeck – Királyleányka Sparkling Ale elnevezésű sör.

– Nagyon boldogok voltunk, hisz ez hatalmas eredmény egy kis családi vállalkozás számára. Ez a munkánk elismerése, amely extra motivációt ad a további erőfeszítésekhez, hogy jó az irány, amit követünk - örömködött Radányi Orsolya, aki abban bízik, hogy ezeket a sörkülönlegességeket egyre többen fogják majd kóstolni.