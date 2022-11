Ennyivel drágulhat a folyékony kenyér ára decembertől

Ha még nem volt elég az áremelkedésből, most újabbra készülhetünk. Ráadásul egy olyan termékről van szó, ami sokak kedvence. Ez pedig nem más, mint a sör. Több hazai sörgyártó szerint akár 40-50 forinttal is drágább lehet ez az ital. A szomszédunkban dúló háború hatásai egyre inkább érződnek a világ nagy sörgyártóinál is.

Legutóbb az év elején volt nagyobb áremelés, akkor mind a három nagy külföldi tulajdonú magyarországi sörgyártó emelte az árait. A kereskedők szerint 4-5 százalékos volt az áremelés, ami a legolcsóbb söröknél 10 forintot jelentett, de a prémium sörök árai ennek többszörösével is nőttek. A Metropol úgy tudja: több hazai kereskedés éppen ezért jó előre bevásárolt, azért, hogy elkerüljék a drasztikus mértékű drágulást.

Mint, ahogyan arról korábban olvashattunk, a szankciós válság és az energiakrízis miatt egyre nagyobb gondokkal küzd Európa legnagyobb malátaexportőre. A gyártáshoz ugyanis elengedhetetlen a gáz, ám a földgáz ára egy év leforgása alatt megduplázódott, mostanra pedig már megháromszorozódott, így egyre drágábban lehet előállítani a sört.

Németországban is egyre aggasztóbb a helyzet, mivel soha nem látott mértékű a szén-dioxid hiánya, így sok kisebb sörgyártó már kénytelen volt lehúzni a rolót, vagy legalábbis csökkenteni a termelését.

Drágább lesz a koccintás decembertől, nem is kicsivel Fotó: Getty Images

A fent említett problémák ellenére a hazai termelés biztosított. Megkeresésünkre a Magyar Sörgyártók Szövetsége azt írta: nem tartanak árpa és maláta hiánytól. Az ünnepek közeledtével a mostani drágulás viszont érzékenyen érintheti a pénztárcánkat. A magyarországi sörfogyasztás nagyobb része az áprilistól októberig terjedő melegebb időszakra esik, amikor első sorban a könnyű lager és ale sörök adják a forgalom legnagyobb részét, a hidegebb hónapokban is ezek típusok a legkedveltebbek. Így tulajdonképpen minden szezon sörszezon.

Egyébként a magyar gyártók kínálatában is megtalálhatóak a téli időszak sötétebb, testesebb, magasabb balling fokú sörei

– hangsúlyozták.

– Ilyenek a hagyományos porter és bak sörök vagy az angol porterből kifejlődött ír stout, amelyek mindegyike remekül illik hosszú baráti beszélgetésekhez, családi összejövetelekhez. Megemlíthetjük még a különleges belga apátsági söröket, ezek igazi ékei lehetnek az ünnepi asztalnak vagy ajándékkosaraknak – hívta fel a figyelmet kollégánknak a szövetség.

Az első féléves adatok alapján viszont jó hír, hogy, az éves fogyasztás várhatóan a drágulás ellenére is nagyobb lesz, mint a tavalyi, mondta még korábban Kántor Sándor, a szövetség elnöke a Portfoliónak adott interjújában.