Rémisztő jelentése van, ha ezeket az emojikat látod feltűnni a gyermeked üzeneteiben

A szülők mindig is aggódni fognak gyermekeikért: ez természetes. Van, amikor ez az aggodalom alaptalan, azonban olyan is előfordul, amikor a fiatalok "titkos jelnyelve" miatt nem veszik észre: nem egy ártatlan csevegésre bukkantak, hanem valami szörnyűségre. A brit rendőrség most több olyan emojit, hangulatkofejező képet is közzétett, melyet a fiatalok gyakran használnak mind egymás közt, mind posztjaikban különböző kábítószerek jelölésére. Természetesen lehetnek országonként eltérések, de lássuk be: az emojiknak eleve az a lényege, hogy akár a nyelvi akadályokon is átlépjenek, így ahogy egy padlizsán-emojit sem kell elmagyarázni a világon sehol sem, úgy bizony a hóemberek, lovak, négylevelű lóherék és léggömbök is "nemzetközivé" válhatnak – ha nem történt meg máris.

Szörnyű jelentést hordozhat egy-egy emoji Fotó: AngieYeoh / Shutterstock

Emojikkal jelölik a tinik a drogokat

A rendőrök nem csak azt tették közzé, milyen emojikra kell felfigyelnünk, de azt is, melyik milyen drogot jelöl jellemzően – írja a Daily Star.

Kokain: orr, benzinkút, hal, hóember, hópihe

Ecstasy: ördög, koponya, földönkívüli, csápos szörny

Ketamin: ló, léggömb

Kannabisz: négylevelű lóhere, citrom, szőlőfürt, görögdinnye, eper, cseresznye, ananász, kutya, édesség, torta, keksz, fagyi.