Elgázoltak egy rendőrnőt Vácon: kollégája elsírta magát

- Mi már csak a tumultusra érkeztünk, a kocsisor feltorlódott és több rendőrautó is a helyszínen volt. Akkor tudtuk meg, hogy egy férfi elütött egy rendőrnőt, azt hallottuk, hogy az egyik kollégája meg is könnyezte, nagyon aggódtak érte. Nagyon reméltük mi is, hogy nem esett komoly baja