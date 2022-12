Drámai vallomást tett a megvakított kemecsei édesanya

A Kemecsén élő Lakatos Gabriellát a volt párja csonkította meg bosszúból: Gy. Attila mindkét szemét kitépte, meg is szúrta, majd egy árokba lökte a védtelen nőt, akinek az életét ugyan a csodával határos módon sikerült megmenteni, a látását elveszítette. A technika fejlődésének köszönhetően viszont most abban bízhat, hogy egy robotszem segítségével akár ismét láthat, ezért a testvérével szombaton el is repültek Izraelbe, s a Szentföldön ezúttal nem csak imádkozni fognak.

"Tagadni sem tudnám, mennyire boldog vagyok. Egyrészt azért, mert a Szentföldön imádkozhatunk, és persze azért is, mert a professzorral találkozunk. Hiába mondta eddig minden orvos, hogy nincs esély, én sosem adtam fel. Senki nem veheti el tőlem a reményt, hogy újra láthassak. Rengeteg szakemberrel beszéltünk már az elmúlt időben, de egyikőjüktől sem kaptam biztató választ. Emiatt már senkitől nem is várok el semmit, így nem érhet újabb csalódás" – mondta Gabriella. A kislánya, Mirácska is nagyon szeretett volna velük utazni, de rá most a nagymamája vigyáz otthon.

A robotikus szem alkotóit a sci-fi filmek és sorozatok ihlették meg, amikor még 2012-ben előálltak az ötlettel, évekkel ezelőtt pedig a prototípussal. Orvosi robotokon már alkalmazták, most pedig rengetegen várnak arra, hogy embereknél is bevethessék az újdonságot - írta a Ripost.