Darabokra hullott a Tender-csaló áldozatainak családja

Mint arról korábban beszámoltunk, mintegy 300 millió forintot csalt ki egy magát vállalkozónak bemutató, jól szituált férfi összesen 4 év alatt Harangozó Rékától és családjától. Az eset óta a családi béke is megbomlott.

Harangozó Réka és édesanyja egy raktárban tartják megmaradt holmijaikat Fotó: MK / Bors

Réka korábban jómódú volt

Réka korábban külföldön élt és dolgozott lovasoktatóként, párjával pedig éttermet és kaszinót vezettek. Jól éltek, és a szétválásuk után is maradt bőven pénze és ingatlana Rékának. Ezt a pénzt csalta ki tőle Tamás, aki miatt a nő viszonya megromlott testvérével, de a barátai is elfordultak tőle. Mivel édesanyjával kell osztoznia egy szűk albérleten, emiatt és az eset miatt ők is sokat veszekednek.

Amit el tudtak hozni, az raktárban van

A két nőnek össze kellett szednie a holmijait az elveszített lakásaikból, de ezek az albérletbe nem fértek el, ezért egy raktárt béreltek közösen. Most itt várják a bútoraik, háztartási gépeik, ruháik jó része jobb sorsukat. A raktár egyik fele Rékáé, a másik az édesanyjáé.

Ha összevesznek, Réka itt alszik

Mivel a történtek miatt nekik sem felhőtlen a viszonyuk, ezért sokszor előfordul, hogy nem szeretnének egy légtérben maradni. Ilyenkor Réka a raktárban alszik egy kanapén, itt azonban se víz se fűtés nincs: nyáron 35 fokos, télen mindössze 5 fokos a helyiség. A két nő már csak a rendőrségben bízik, hogy sikerül visszaszerezniük a pénzüket, vagy legalább egy részét.