Újabb részletek a Tender Csalóról, aki miatt az öngyilkosságon is elgondolkodtak Rékáék

Korábban megírtuk, hogy egy jól szituált külsejű, bizalmat keltő, középkorú férfi egy magyar családtól 300 millió forintot csalt ki, mely események sora miatt a 48 éves Harangozó Réka és édesanyja Harangozóné Sarolta már az öngyilkosságon gondolkodott. Minden ingatlanjukat, és ingóságukat elveszítették, hónapokon át egy kertben, sátor alatt éltek. Akárcsak a híres "Tinder Csaló", csak itt nem szerelmet, hanem tenderekből származó pénzt ígért a férfi.

Réka és édesanyja csütörtökön feljelentést tettek a rendőrségen Fotó: K.Z./Borsonline

Mikor gyanút fogtak, rendőr hívta fel őket

A Tender Csaló, aki Tamásnak hívatta magát egy ígéretes üzletet kínált Rékáéknak, ám amikor a nő kezdett gyanút fogni, hogy a beígért pénz mégsem érkezik meg, akkor Tamás másokat is bevont az akcióba: egy Zsolt nevű férfit, aki rendőrnek kiadva magát próbálta megnyugtatni Rékáékat, hogy minden rendben lesz.

Tamás sztorija szerint Zsolt egy rendőr, aki állításait kevésbé kérdőjelezi meg az ember.

– hangsúlyozta nekünk Réka, aki azt is kiemelte: hivatalos pecsétekkel ellátott papírokkal is alátámasztották a történetüket. Ráadásul a Zsolt nevű férfi később már nem volt barátságos, mikor újra és újra a pénz felől érdeklődtek Rékáék, meg is fenyegette őket.

Zsolt akkor azt mondta: ha ezt tovább folytatjuk, annak következményei lesznek

– mondta el Réka édesanyja.

A NAV egyik állítólagos munkatársa is képbe került

Újabb fordulat következett, amikor Tamás egy állítólagosan az adóhivatalnál dolgozó ismerőse is előkerült, szintén telefonon. Ez az ember is nyugtatgatta Rékáékat az üzlet menetének sikeréről.

Ezekkel az emberekkel sem Sarolta, sem lánya Réka soha nem találkoztak, de telefonon annyira meggyőzőnek találták őket, hogy hittek a szavuknak. Mára belátják, hogy valószínűleg sem rendőrrel, sem a NAV-ossal soha nem beszélt egyikük sem. Csupán magukat annak kiadó személyekkel.