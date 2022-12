Döbbenet: Ekkora különbségek vannak a benzinkutak árai között

Miután a kormány az európai uniós szankciók nyomán kialakult üzemanyaghiány miatt a benzinárstop feloldására kényszerült, keddről szerdára virradóra drasztikusan megemelkedtek az árak a kutakon. Sokan csak ott szembesülnek azzal, hogy már nem élnek a 480 forintos hatósági árak, amelyekkel több mint egy évig tartották mesterségesen alacsony szinten a benzin és a dízelolaj árát a magyar vásárlók számára.

Ahány benzinkút, annyiféle ár lesz ismét Fotó: Pixabay

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az árstop feloldásakor közölte, hogy mostantól saját kútjaikon

a 95-ös benzin 641 forint,

a gázolaj 699 forint

literenként. Ez a benzin esetében 33 százalékos, a dízelnél pedig 45 százalékos emelkedést jelent az eddigi hatósági árhoz képest, ami mellbevágó lehet, ha valaki épp most készült volna teletankolni autóját.

Ráadásul a továbbra is alacsony készletek fényében a közeljövőben a megszokottnál is komolyabb eltérésekre lehet számítani az egyes kutak árai között. Erre azért érdemes odafigyelni, mert egy 50 literes üzemanyagtankkal rendelkező autónál literenként 50 forintos különbség esetén 2500 forinttal is többet fizethetünk.

Az OMV kutakon szerdán 643 forint volt egy liter 95-ös benzin Fotó: Bors

Az sincs könnyű helyzetben, aki a holtankoljak.hu oldalon szeretne tájékozódni, mivel a weblap a pánikvásárlások óta nem működik.

A rendszereket ért extrém mértékű terhelés miatt az oldalunk átmenetileg nem elérhető! Dolgozunk a probléma megoldásán

– írták megnyugtatásul. Ezért utánanéztünk, melyik kúton milyen árakra számíthatunk. Természetesen még egy-egy forgalmazó árai között is lehetnek különbségek, de azért a következő táblázat iránymutató lehet.

forgalmazó 95-ös benzin

(forint/liter) gázolaj

(forint/liter) Shell 675 734 OMV 643 700 Lukoil 709 739 Mobil Petrol 631 689 Auchan 639 689 Avia 620 670



Érdemes megjegyezni, hogy a magánautók mintegy 90 százaléka benzines, a dízelnél inkább a fuvarozás a hangsúlyos, viszont utóbbiak céges felhasználóként egy ideje eleve a piaci árat fizették.