700 milliót keresett a magyar nő azzal, hogy megnézte DiCapriót a moziban

Hat évet kapott az a magyar nő, aki kedvenc filmje, a Wall Street farkasa történései alapján csalt ki 700 millió forintnyi svájci frankot zürichi befektetőktől.

Dicaprio a nagysikerű moziban Fotó: PARAMOUNT PICTURES / AFP

Heti 1 millió dollár tisztán

Az amerikai sikerfilmet 9 éve mutatták be, a megtévedt, heti 1 millió dollárt kereső, hamar milliárdossá vált csaló tőzsdeügynököt, Jordan Belfortot Leonardo DiCaprio alakította. A valóságos tényeken alapuló alkotás első húsz perce ihlette meg a magyar csalót, aki Zürichbe érkezve egy az egyben lekoppintotta Belfort pénzügyi mutatványát.

Csak a csőd volt biztos

Belfort kezdőként, egy hatalmas tőzsdekrach után telefonon keresztül értéktelen, a tőzsdére soha fel nem kerülő részvények százait adta el főként amerikai nyugdíjasoknak, akik aztán persze semmit nem láttak a pénzükből, hiszen az értékpapíron szereplő kis vállalkozások nem hozták, csak vitték a dollárokat. Többségük tetemes csőddel zárta rövid pályafutását. Belfort kétes karrierjéről egyébként nemrég Budapesten is tartott egy előadást.

980 befektető, 55 millió svájci frank

A magyar nő és három társa – akárcsak Belfort a film első húsz percében – agresszív telefonos marketingfogásokkal értéktelen gyógyszergyári részvényeket zúdított a svájci nyugdíjasokra, akik viszont biztosan nem látták a mozit, mert egyre-másra dőltek be a kvartettnek.

Végül 980 befektetőt paliztak be, akik 55 millió svájci frankot utaltak a magyar nő számlájára.

Főhősünk ebből 40 százalékot rögtön zsebre is vágott, a maradék hatvanat pedig három társának adta. A 2006 óta Svájban élő, egykor vendéglátósként dolgozó, tőzsdecápának álló magyar asszony 2012 és 2015 között tevékenykedett, ítélet azonban csak most született az ügyében. A nagy port kavart csalásban benne volt a gyógyszeripari konszern igazgatótanácsának egyik tagja is. Őt is elítélte a bíróság.