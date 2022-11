Bár Budapesten született Flaskay Dani, gyermekként gyakran nyaralt a Szigetközben, azon belül is Lipóton, ahol siklókat és békákat fogott. Oly annyira beleszeretett a hüllőkbe, hogy 12 évesen összespórolt egy veszélytelennek nem nevezhető kígyóra, egy zöld anakondára.

Fotó: Bors Ma már nincsenek hüllői, cserébe ilyen hatalmas teknősökkel is barátkozhat Zanzibárban

Siklóból anakonda

Otthon persze el akarta hitetni, hogy egy ártalmatlan siklóról van szó, amit a patak partján talált, azonban csúszómászó megharapta, ezért a szülők nem engedték megtartani az állatot.

El is vitték beazonosításra egy állatkereskedésbe, ahol bizony kiderült az igazság.

Így indult a történetem, itt már a szüleim is tudták, hogy komolyan gondoltam, állatokkal akarok foglalkozni

– mesélte a Borsnak Flaskay Dániel. - Következetesen haladtam a céljaim felé, 17 évesen Amerikába mentem angolt tanulni, de mellette önkénteskedtem a Bronx-i állatkertben és elvégeztem egy állatgondozói képzést, ami után már hivatalos szakemberként tudtam dolgozni New Yorkban. Közben kígyókat tenyésztettem, amiből összejött annyi pénz, hogy nyitottam egy egzotikus állatkereskedést, ám egyre jobban hiányzott a család, így hét év után hazaköltöztem.

Fotó: Bors Itthon a debreceni állatkertben dolgozott

Kígyóktól a nagymacskákig

Itthon eleinte nem találta a helyét, nem tudta mihez kezdjen magával, majd egy napon meglátta a felsőlajosi magánállatkert hirdetését és felcsillant a szeme.

Állatgondozót kerestek a tigrisek mellé, rögtön lecsaptam a lehetőségre és egy új világ nyílt ki előttem. Ahogy elkezdtem ezekkel a csodálatos nagymacskákkal dolgozni, rájöttem, hogy mennyire tudnak kötődni

- folytatta. - Ezt ugye addig nem éreztem, hiszen a hüllők erre nemigen képesek. Ezek az állatok viszont ragaszkodóak és mint a cicák, nagyon tudnak szeretni. Aztán a debreceni állatkertben kaptam munkát, amit szintén nagyon szerettem. Ott is ragadozók gondozója voltam, tigrisek, oroszlánok, illetve sivatagi rókák tartoztak hozzám, aztán egyszer csak kiküldtek Athénba egy konferenciára, ami egy vadállat tréning volt. Nagyon tetszett a kinti intézmény, ami egyben egy egzotikus menhely is volt, többek között fókák visszatelepítésével is foglalkoztak, foglalkoztunk. Amikor ott megüresedett egy hely, megpályáztam. Csodálatos két évet töltöttem ott, de aztán újabb lehetőség hívogatott.

Fotó: Bors Minden állattal jól kijön, ért a nyelvükön

Állat jóléti menedzser

Flaskay Dani, magyar Maugliként ismert a világhálón, illetve a közösségi oldalakon, csak az Instagrammon közel 25 ezren követik. Hogy miért lett Mougli? Mert ugyanúgy fantasztikus kapcsolata van az állatokkal, könnyen tud velük kapcsolatot teremteni, „ért” a nyelvükön. Így nem is csoda, hogy három hónappal ezelőtt fantasztikus lehetőséget kapott: az afrikai Zanzibárban dolgozik egy vadmentő alapítványnál.

Fotó: Bors

- Az én példám is bizonyítja, ha keményen dolgozol, és tényleg mindent megteszel az álmaidért, akkor valósággá válhat az. Szerencsésnek mondhatom magamat, hiszen én most minden nap az álmaimat élem. Én itt az állatok jóléti menedzsere vagyok, figyelek mindenre, az ellátásukra, az élelmezésükre, és minden egyébre, ami ezzel kapcsolatos, ezen kívül privát túrákat is vezetek. Közben meg pótapukája vagyok két elárvult oroszlán kölyöknek, de gondozok négy kis cerkóf majmot is. Ez tényleg álom meló, de azért ez nem azt jelenti, hogy mindig minden simán megy. Múltkor egy nagyon vad tigris adta fel a leckét, a kollégák már két és fél hónapja nem bírtak vele, végül nekem sikerült kialakítani benne a bizalmat. Azelőtt pedig egy harapós kedvű vidracsapat izzasztott meg, nagyon erős a foguk. Imádok itt dolgozni, igaz a magyar ételek nagyon hiányoznak. S hogy mire vágyom ezen kívül? Nagyon szeretnék emberszabású majmokkal foglalkozni, remélem az is összejön hamarosan!