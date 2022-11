Wellness-központot épít a János-hegyen Trükkös Zotyó, a baloldali médiavezér - videó!

Újabb sok százmilliós építkezés zajlik Varga Zoltán úgy 2 milliárd forintra becsült zugligeti kastélyában.

A Centrál Média másokkal szembeni zsugoriságáról nevezetes tulajdonosa több oldalról is biztosította az ehhez szükséges fedezetet. Például 2020 márciusában a koronavírus-járványra hivatkozva sem magán kezdte a takarékoskodást, inkább beosztottjain: durván megnyirbálta munkaszerződésben biztosított fizetésüket. Miután megalázta a kollégáit, az év végén, mondhatni fapofával, kivett 1 milliárd 500 millió forint osztalékot a cégből. Csak mert megtehette - szúrta ki a Metropol.

Nem véletlenül ragadt rá a Trükkös Zotyó elnevezés

Zugligeti kastélya, amely a XIX. századi iparbárók stílusában épült úgy 2 milliárdért, adóelkerülő trükkök sorozatával jött össze. Az épület egyébként akkora, hogy sokáig egy szanatórium is működött benne.

Az ingatlan tulajdoni lapja tanúsítja, hogy miféle bűnügyi regényekbe illő ügyeskedések révén trükközik mindmáig Varga Zoltán.

Az ingatlan egyik tulajdonosa volt például – persze az ő személyes közreműködésével – az a PRO CAPITAL, amelyik a Brit Virgin-szigetek hírhedt offshore paradicsomában, Tortolán egy postafiók mögé lett elrejtve.

Aki járatos a cégjog dzsungelében, a pontos címre is rábukkanhat (GB Tortola, British Virgin Islands, RoadTown, P.O. Box 3175).

Így született a vörösbárók vagyona

Igazi kordokumentum a luxusvilla tulajdoni lapja, így született a vörösbárók vagyona. Kiderül belőle például, hogy az ingatlanra egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogot jegyeztek be 1,2 milliárd (!) forint erejéig. Egy olyan cég nevében, amelyben irányítást biztosító befolyással rendelkezett a hírhedt Belize-ben (lásd Bróker Marcsi rejtekhelye…) bejegyzett ANGLO-EUROPEAN Finance Corporation (BZ Belize, Belize City, 60 Market Square P.O. 364), de jelentős befolyással bírt a cégre az oregoni Torne Corporation (Oregon 97230-6660, Portland, 465 NE 181 st. Ave), sőt a cég tagja volt a Seychelle-re bejegyzett BONTON Enterprises Ltd. (SC Victori, Mahé Seychelles, CrystalOffices) is.

Egyetlen cél vezérelte a Centrál Média urát, eltüntetni a pénzt Magyarországról, csak adózni ne kelljen.

Csákányt emeltek a János-hegyre

A Centrál Média néhány napja hűtlen kezeléssel és költségvetési csalással meggyanúsított főnöke nemrég kevésnek találta az offshore kastély mesés adottságait és a további terjeszkedés, újabb luxusépítkezések mellett döntött. Ezért a kertje végében elkezdte megbontani a János-hegyet.

Munkások tucatjai hatalmas lendülettel bontottak, hordták el a földet és a köveket.

Hogy mindezt kívülről ne láthassák, Varga elrendelte egy átláthatatlan paraván felállítását. És persze folyamatosan biztonsági őrökkel vette körül a területet.

Folyamatosan biztonsági őrökkel figyeltette a területet

A rombolás után egy kőből rakott hatalmas mellvédet is emeltek, – a Metropol által felkért szakértők szerint 15-20 tonna (!) kőből, – valószínűleg a nagy méretű földmunkák miatti hegyomlástól tartva.

Aztán – a szomszédok számára eleinte értelmezhetetlenül – óriási mennyiségű betont fuvaroztak a helyszínre, amit beleöntöttek a János-hegy oldalába és nagy méretű emeletes (!) „betonkeretek” építésébe kezdtek.

A betonemelvények mögött a 10-15 tonna kőből épült óriási fal

Sportcentrum épült a természetvédelmi területen

Az csak nemrégiben derült ki, hogy Varga Zoltán egy sportcentrum építésébe kezdett a természetvédelmi terület szívében, a János-hegyen. Ami ebből mára elkészült és jól látható az egy teniszpálya.

A „hozzávalók” a teniszpályához…

…és a kész pálya.

Az eddigi újabb beruházások költségeit, a János-hegy megbontásától, a mellvédépítésen, óriási mértékű betonozáson át a teniszpályáig a felkért szakértő 250-300 millióra becsülte. Ráadásul a Metropol úgy értesült, hogy Varga Zoltán egy egész wellnesközpontot építtet kastélya kertjébe. Fürdőmedencékkel, szaunákkal és fitnesztermekkel. Ennek végső értéke a főépület eddig becsült 2 milliárdos értékét is jelentősen meghaladhatja.

Kihallgatták: költségvetési csalás, hűtlen kezelés…

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt gyanúsítottként hallgatta ki a NAV Varga Zoltánt, a 24.hu-t is kiadó Central Médiacsoport tulajdonosát. Kiderült: hűtlen kezeléssel is gyanúsítják. A nyomozók azt feltételezik, hogy a médiamogul az egyik hozzá köthető, lényegében EU-s pénzből létrehozott cég áron aluli eladásával több mint félmilliárdos kárt okozhatott az uniós költségvetésnek. A történet szálai a Vargához köthető, néhány éve értékesített Nógrádi Vegyipari Zrt.-hez vezethetők vissza. Az ügyben Budai Gyula fordult tavaly első körben az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF), majd pár hónappal később a NAV-nál tett feljelentést.