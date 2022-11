Vérfagyasztó utolsó videók, így buliztak haláluk előtt a mészáros fiatal áldozatai

Kegyetlen gyilkosság tart ébren egy kisváros: négy fiatalt saját bérelt lakásukban szúrt le egy ismeretlen. A diákokat a saját ágyukban érte a halál, és noha a szörnyű mészárlás még november 13-án történt, a rendőrség továbbra is a sötétben tapogatózik. Még azt sem hajlandóak felfedni, hogy teóriájuk szerint vajon egy olyan valaki végzett a diákokkal, aki jól ismerte mind őket, mind a lakást, vagy egy ismeretlen, aki csak a környéken ólálkodott és kukkolta őket.

Az utolsó boldog pillanatok. Senki sem tudja, gyilkosuk miért végzett a diáklányokkal Fotó: TikTok

Kaylee Goncalves, Maddie Mogen és Xana Kernodle két lakótársukkal, Dylan Mortensennel és Bethany Funke-kal közösen vett ki egy többszobás lakást az idahói Moscow városában. A diákok élvezték a közös lakást, sokszor tartottak bulikat, jó közösséggé kovácsolódtak rövid időn belül. Arra azonban senki sem számított, hogy egy gyilkos lecsap rájuk. A vérengzésben Kaylee, Maddie és Xana, valamint Xana barátja, Ethan Chapin vesztette életét. Egy hosszú pengéjű késsel szúrták le őket, majd hagyták őket elvérezni. A lányok két lakótársa, Dylan és Bethany sértetlenül megúszta a mészárlást – számolt be a tragédiáról a Daily Mail. A négy fiatal halála csak még szívbemarkolóbb most, hogy a helyi, majd a nemzetközi médiában is feltűntek az utolsó videók, amit közösen készítettek.

A felvételek egy részén egymást figurázzák ki, míg a többin közösen bolondoznak, vagy épp a gyilkosság "négylábú szemtanújával" játszanak.

Miért nem tett a rendőrség semmit?

A helyiek fel vannak háborodva. Nem csak az nem értik, miért halad ilyen lassan a nyomozás, de azt sem, miért nem figyeltek fel a rendőrök a gyilkosságot megelőző aggasztó jelekre. Nem sokkal korábban ugyanis ugyanazon a környéken egy ismeretlen tettes kivégzett és megnyúzott egy kiskutyát. Az ehhez hasonló tett pedig egyértelműen mutatta: egy olyan beteg elme vadászik a városban, aki sokkal szörnyűbb dolgokra is képes. A hatóságok azonban mégsem adtak ki semmilyen figyelmeztetést, nem kezdtek átfogó nyomozásba, sokak kritikája szerint azért, mert nem akarták felizgatni a helyieket és félelmet kelteni bennük.