Ügyvédjével is végzett a magyar örömlány gyilkosa

Saját ügyvédjével is végzett az az olasz férfi, aki Modenában megölt egy magyar lányt, Mata Ariettát. A férfi Arietta meggyilkosásáért korábban húsz évet kapott, ám az ügyvédnő meggyilkolásának ténye most igazolódott be: ezért életfogytiglanra ítélték.