TikTok-kihívás miatt száguldott a halálba a tini kismama

Bármennyire is igyekeznek a hatóságok, a szülők és a közösségi oldalak cenzorai és vezetői, egyre több gyilkos kihívás szedi áldozatát. Ráadásul mostanában a TikTokon vannak ezek leginkább jelen, ami azt jelenti, hogy minden korábbinál fiatalabb közönséget céloznak meg a sokszor halált hozó feladatok. Volt olyan tini, aki örökre lebénult egy gyertyás baleset miatt, miközben a videós oldalra forgatott, a fojtogatós kihívások pedig sajnos egymás után szedik fiatalabbnál fiatalabb áldozataikat.

Mind az öt utas kirepült a kocsiból. Négyen meghaltak, az ötödik életéért küzdenek. A 16 éves sofőr ellen vádat emeltek Fotó: YouTube

Kocsilopásra buzdítják őket

A legújabb őrület az Egyesült Államkban a KIA Challenge névre hallgat. Elterjedt ugyanis, hogy egy biztonsági hiba miatt viszonylag egyszerűen meg lehet lovasítani egyes KIA, valamint Hyundai modelleket. A TikTokon terjedő minivideókban be is mutatják a módszert, valamint a készítők arra biztatják a fiatalokat, hogy maguk is próbálják ki, és lopjanak ilyen kocsikat.

Nagy valószínűséggel épp emiatt a kihívás miatt kötött el egy Kiát Buffalóban múlt hétfő hajnalban hat, 14 és 19 év közötti fiatal. Száguldozás közben azonban balesetet szenvedtek. Majdnem mindannyian kirepültek a kocsiból. A sofőrön és az egyik utason kívül mindenki letét vesztette, köztük egy fiatal édesanya is.

Az egyik áldozat egy kismama, aki még a 15-öt sem töltötte be Fotó: GoFundMe

Ahjanae Harper kevesebb mint egy héttel a 15. születésnapja előtt halt meg. A fiatal nő öt hónappal korábban adott életet gyermekének, aki a Tru nevet kapta. Szerettei a kismamát édes, életvidám lányként ismerték, aki mindig mosolygott.

A sofőr személyazonosságát továbbra is homály fedi. Róla azt árulták csak el: egy 16 éves fiú, aki ellen vádat emeltek a történtek után. Egyetlen életben maradt utasa jelenleg is életveszélyes sérülésekkel fekszik az intenzíven, kétséges, hogy túl fogja-e élni a balesetet.