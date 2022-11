Stohl András: Örülök, hogy egy nemzetközi filmben szerepelhetek

November közepén kezdődik az „1242 – A Nyugat kapujában” című, első angol-ausztrál-mongol-magyar történelmi filmkoprodukció forgatása. Az alkotás a tatárjárás témáját járja körül. A filmet Soós Péter rendezi, a főbb szerepeket Ray Stevenson, Bold Choimbol, Eric Roberts, Neil Stuke, Jeremy Neumark, Genevieve Florence, Michael Ironside valamint Mátray László és Stohl András játsszák.

Fotó: Zsigmond Viola

Stohl András azt mondta a Ripostnak, nagyon várja már az újabb kihívást.

„Amikor az ember egy ilyen forgatókönyvet elolvas, akkor nagyon boldog lesz, hogy talán egy olyan nagyszabású filmben tud részt venni, aminek nagyon erős magyar vonatkozása van - magyar rendező, magyar operatőr, világsztárok. Rengeteg filmet szinkronizáltam, amikor látom ezeket a nagy produkciókat, mindig nagyon irigykedem, hogy olyan jó lenne egyszer egy ilyen produkcióban részt venni, és most, hogy lehetőséget kaptam, nagyon örülök. Várom és drukkolok ennek a filmnek, hogy jó legyen."

A színész karaktere gonosz lesz, Stohl András azt mondta, a gonosz, a ravasz mindig érdekesebb a közönségnek.

„Ha szabad ilyet mondani, a magyar stábból ez az egyik legnagyobb szerep, és rosszat mindig jó játszani. Meglehetősen erős sminkem lesz, nem nagyon fog látszani a fél arcom, lesz szőröm, lesz hajam, szóval nem tudom, hogy fognak felismerni, talán csak a hangomról. Kell majd lovagolnom, lesz kaszkadőr is, de amit tudok, megpróbálok én megcsinálni, persze egy ekkora léptékű produkciónál nem lehet kockáztatni, ezt be kell látni.”

Dr. Obrusánszky Borbála mongóliai magyar nagykövet szerint egyrészt azért fontos bemutatni a tatárjárást, a mongol inváziót, mind a magyar, mind a mongol, akár a világ közösségének, mert az emberek nagyon keveset tudnak arról, hogy mi történt 1242-ben Esztergom ostrománál.

„Van olyan mongol kutató, aki nem ismerte ezt az epizódot, és úgy gondolta, hogy Esztergom is elesett, mint a többi magyar település a Dunán inneni területen. Másrészt a kétoldalú kapcsolatoknak most ez az egyik nagyon fontos projektje, a nagykövetségünk sokat segített abban, hogy ez a lehetőség létrejöjjön”.

A stábban helyet kapott Joan Lane és Horváth Áron, Balász István Balázs, Borvendég Zsuzsanna valamint Kant Pan. A produceri csapat: Iski Csaba, Tim Smith, Paul Brett, Urs Sandner, Bill Chamberlain, Bayar Banzragch, Carlos Alperin és Sipos Kornél.

Iski Csaba, a film producere kiemelte, hogy a történet a muhi csata utáni eseményeket dolgozza fel, a film alapját a történelem adja, de az alkotás fikció lesz.

"A filmben a Hollywood által a köztudatba ültetett mongol sztereotípiák helyett tradicionális, a hagyományokat és a mongol múltat hűen tükröző képet akarunk bemutatni. Érdemes lesz a mozikba látogatni."

A producer azt is elmondta a Ripostnak, hogy Mike Moran zeneszerző-billentyűs-zenei producer a mongol HU (The HU) folk-metal együttessel együtt készíti az 1242 – A nyugat kapujában című nemzetközi filmkoprodukció egyik betétdalát. A filmet várhatóan 2023. novemberében mutatják be.