56 évesen szülte meg saját unokáját az asszony

Nem mindennapi eseménynek adott otthont egy kórház szülészete az USA Utah államában: egy 56 éves asszony ugyanis a saját unokájának adott életet. A nő 9 hónap terhesség, valamint egy kilencórás vajúdás után lett nagymama, és – technikailag – anyuka is egyszerre.

A 33 éves Jeff és a 30 éves Cambria még középiskolában ismerkedtek meg, és hamar egymásba is szerettek. Mindketten tudták, hogy nagy családra vágynak, azonban a fiatal nő nehezen esett teherbe. Négy évvel ezelőtt mégis megszülettek ikreik, Vera és Ayva, majd később – IVF által – a most 13 hónapos Diesel és Luca is. Sajnos azonban ez követően Cambriának egy vészhelyzeti méheltávolításon kellett átesnie, ami azt jelentette: soha többé nem szülhet. A pár azonban nem adta fel. Ekkor kérték meg a férfi édesanyját, hogy legyen a béranya, Nancy Hauck pedig boldogan vállalta a feladatot.

Az asszony a terhességet figyelemreméltó és spirituális élményként jellemezte, és noha a kis Hannah-t ő maga hordozta a testében, állítása szerint mind az öt unokáját egyformán szereti. Tagadhatatlan ugyanakkor, hogy a most született kislányhoz különleges kötelék köti, hiszen noha nem az ő, hanem fia és menye babája, mégiscsak az ő méhében fejlődött, növekedett.

Noha a baba a fiamhoz került, mindig lesz bennem egy kis üresség

– magyarázta a szülés után az unokáját világra hozó nő.

Nem egyedi eset

Noha a mai napig különlegességszámba megy, valójában nem egyedülálló, ha a párok saját családtagjaikat kérik fel béranyának. Lássuk be, bizonyos értelemben logikus is, hiszen így a bérmamának sem kell örökre lemondania a piciről, akivel mégiscsak kialakul valamilyen kapocs már csak a kilenc hónap miatt is. Ugyanakkor természetesen az életkor-kérdés miatt mégis kevesen döntenek emellett. Idén januárban például egy 54 éves ausztrál asszony vállalta, hogy idős kora ellenére életet ad ritka betegségben szenvedő, és emiatt babát nem vállalható lánya gyermekének.

