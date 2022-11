Kispesti életveszély! Panelházból dobálja valaki az üres, piás üvegeket

Nem csak az utca képet rontja, ha valaki szanaszéjjel dobálja az üres alkoholos üvegeit, de ha ezt pl. több emelet magasból teszi, az még veszélyes is lehet, hiszen bárkinek a fejére eshet, bárkit eltalálhat.

Nem csak ezt az egy üveget találtuk, rengeteg üres tüskét dobált ki az illető Fotó: Metropol/NZ

Az ott lakók fel vannak háborodva

Több, mint 21 ezer kerületi lakó tagja a bárki által megtalálható Kispest csoportnak a Facebookon. Ott posztolt egy felháborodott lakos a közelmúltban, miszerint a Batthyány utcában a tízemeletes házból valaki rendszeresen kidobálja az otthonában megivott dekás és nagyobb alkoholos üvegeket.

Batthyány 28… Valaki kidobálja az ablakon a piás üvegeit... tele a föld vele.. arra nem gondol, hogy ez mennyire veszélyes... a múltkor is egy járókelő mellett csapódott be és tört szét az üveg este

– szól a felháborodott kiírás.

Ha magasból kidobva valakit eltalál ez az üveg, halálos sérülést is okozhat Fotó: Metropol/NZ

Valószínűleg zugivó lehet a tettes

A Bors kiment a helyszínre és az említett lépcsőház előtt a járdán és a füves parkban is rengeteg üres üveget találtunk. Az egyik kutyasétáltató lapunknak elmondta: igyekeznek elcsípni a dobálózót, mert életveszélyes, amit csinál.

Zoli a kutyáját és önmagát is félti Fotó: Metropol/NZ

- Sajnos régebb óta tart ez a dolog, de még nem sikerült elcsípni a tettest – mondta Zoli. - Mindig este dobálja ki, itt a többi lakóval azt beszéltük, hogy biztos zugivó és a párja elől így akarja elrejteni a bizonyítékot. Ezzel csak az a baj, hogy ha fentről az üveget megküldi, az ha eltalál valakit az egyébként forgalmas járdán, azzal meg lehet ölni bárkit. Ez tényleg életveszélyes! - fakadt ki lapunknak a férfi, aki éppen a kutyáját sétáltatta.

Nem egy üveggel találkoztunk Fotó: Metropol/NZ

Veszélyes és csúnya látvány a sok üveg

– Legutóbb pár napja éppen a mi lépcsőházunk előtt álltam és hallottam a nagy üvegcsörömpölést, pár másodperc múlva ott voltam, de hiába néztem felfelé, már nem volt az ablakban, vagy az erkélyen az illető. Akartam szólni neki, felhívni rá a figyelmet, de hiába kiabáltam felfelé, üres fülekre találtam. Persze a kutyámat is féltem, hogy a törött üveg elvágja a talpát, de magamat is, hiszen simán fejbe találhat. Ráadásul hiába szedjük fel az üvegeket, mindig újra termelődnek, gusztustalan a mocsok látványa is – zárta gondolatait Zoltán.