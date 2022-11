Novák Katalin az izraeli miniszterelnökkel tárgyalt – videó

A találkozón mások mellett szó esett az orosz-ukrán háború kihívásairól, és arról, hogy mit lehet tenni a mielőbbi béke elérése érdekében. A két politikus beszélgetett a nemzeti identitással és a függetlenséggel kapcsolatos témákról, illetve a politikai, családügyi és gazdasági kérdésekről is. A beszélgető felek arra a megállapításra jutottak, hogy ezeken a területeken a két országnak szorosabbra kell fűznie a kapcsolatát. Novák Katalin Jeruzsálemben a keresztény egyház több vezetőjével is találkozott, itt elárulta, hogy sajnos napjainkra a keresztény egyház vált a legüldözöttebb vallássá.

Novák Katalin volt az első külföldi politikus, aki személyesen találkozott Benjamin Netanjahúval, miután megkapta a felkérését a kormányalakításhoz az izraeli választások után.

„Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו miniszterelnökkel elsőként találkozhattam a külföldi államok vezetői közül, mióta megkapta a hivatalos felkérést a kormányalakításra. Az Izrael és Magyarország közötti szoros együttműködés alapját a függetlenséggel, a biztonsággal és a nemzeti identitással kapcsolatos azonos felfogás adja. A politikai, családügyi, védelmi és gazdasági kapcsolatainkat még szorosabbra fűzzük a jövőben. Netanjahu bátor politikus, aki világos elképzelésekkel rendelkezik. Mai találkozónkon beszéltünk a közel-keleti térség és az orosz-ukrán háború kihívásairól, valamint arról, mit tehetünk a mielőbbi béke érdekében” – számolt be a tapasztalatairól Novák Katalin a Facebook-oldalán.

A köztársasági elnöknek nem csak tárgyalásra maradt ideje, körbevezették Jeruzsálemben és egy kis „turistáskodásra” is maradt ideje. Novák Katalint a Metropol is elkísérte az utazásra, így egy videót is készítettünk a kalandjairól, amiket itt tudtok megnézni: