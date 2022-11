Házkutatás közben kopogtattak a drogosok a dílernél

Betörések miatt nyomoztak, így jutottak el a kalocsai zsaruk egy miskei férfihez, akinél házkutatás közben nem csak bűncselekményekből származó tárgyakat találtak, de kábítószergyanús anyagokat is. Mint kiderült: nemcsak a lopásokból származó dolgokat vásárolt kábítószerért a férfi, hanem a környéken élőknek és fiatalkorúaknak is adott el az anyagokból. Ezt még ottlétük alatt a gyakorlatban is megtapasztalhatták a rendőrök, ugyanis a házkutatás közben érkezett meg a díler három vásárlója, akik mit sem sejtve a hatósági jelenlétről, zörgettek be az ablakon, mondván:

nekik drog kell.

A fogyasztókat beinvitálták a rendőrök, míg az autót, amivel érkeztek átvizsgálták. Az utastérben alufólia-galacsinokat és kábítószergyanús anyagokat találtak, mely az előzetes szakvélemény alapján „kristály” volt. A vásárlókat előállították a rendőrkapitányságra.

A miskei férfit kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, miközben a talált, kábítószergyanús anyagokat a labor vizsgálja – írja a Police.hu oldala.