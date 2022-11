Megszólal a lakótelep hangja! István bá elmondja a véleményét a jogsiról, biztosításról

A metropol.hu sorozatának legújabb epizódjában István bá elmondja a véleményét arról, hogy nem kell hogy nálunk legyen a jogosítvány, és hogyan kell spórolni a biztosítással...

István bá egy 70 éves magyar nyugdíjas, aki egy budapesti lakótelep 7. emeletén lakik. Mindenről van véleménye, és ezt el is mondja!

Kedvenc nyugdíjasunk most arról beszél, hogy jó-e az, ha otthon lehet hagyni a jogosítványt, mire jó az új rendszer, de István bának természetesen arról is van véleménye és tapasztalata, hogy hogyan lehet spórolni a biztosítással. Elmeséli a trükkjeit és a tippjeit, és ahogy szokta, természetesen most is bosszankodik egy sort…

Ide kattintva látható István bá összes eddigi “kekeckedése”, ez pedig a friss videó: