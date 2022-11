Megszólal a lakótelep hangja: István bá a foci vb-ről és a sörről mesél

A metropol.hu sorozatának legújabb epizódjában István bá elmondja a véleményét a 2022-es labdarúgó-világbajnokságról és a sörbotrányról. István bá egy 70 éves magyar nyugdíjas, aki egy budapesti lakótelep 7. emeletén lakik. Mindenről van véleménye, és ezt el is mondja! Az idei világbajnokságot a mélyen vallásos Katarban rendezik, ahol az alkohol értékesítését nagyon háttérbe szorították, ezért a Budweiser felajánlotta, hogy a győztes csapat országának ajándékozzák a kimaradó sörkészleteiket. Kedvenc nyugdíjasunk most a foci-világbajnokságról lamentál, és persze szót ejt a legfontosabb kérdésről is ennek kapcsán: hogy mi van a sörrel…