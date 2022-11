Magyar zászló ihlette a német sztárhorgász csaliját

Második otthonának tekinti Magyarországot a német sztárhorgász, Helmut Gross, aki különleges, magyar színekben pompázó csalival lepte meg a honi közönséget az idei Pontyshow-n. A lebegő csemege epres ízesítést kapott.

Hazajár Magyarországra

– Szeretem a magyar gyümölcsöket, ezért is gondolkodtam ilyen ízvilágban. Az édes, epres ízt nemcsak én, hanem a halak is nagyon szeretik, ezért is bízom benne, fogós lesz a magyar zászlós csemege – mondta a Borsnak Helmut Gross, aki 1989-ben horgászott először Magyarországon.

Epres ízt kapott a "magyar" csali Fotó: Gigor Csaba

– Évente többször is visszajárok, mert remek vizeik vannak. Elsősorban a bányatavakat szeretem, no meg persze a Balatont. A magyar tengerhez fogható víz kevés van a világon. Olyan gazdag halállománnyal rendelkezik, hogy bárhova is ülsz, szinte biztosan horogra csalsz egy 20 kiló feletti pontyot. Jó látni, hogy a Magyar Országos Horgász Szövetség rengeteg munkát fordít a halvédelemre és a telepítésre, ennek köszönhető, hogy ennyire gazdag a balatoni halállomány.

Pecanemzet vagyunk

A sztárhorgász azt is kiemelte: nemcsak a szövetség munkája elismerésre méltó, hanem a magyar horgászoké is, akik egyre jobban figyelnek a halak védelmére.

Helmut Gross szerint imádják a halak a magyar zászló színeiben tündöklő csalit Fotó: Gigor Csaba

– 20-30 évvel ezelőtt mindenki hazavitte a halat, a kapitális példányokat is. Az elmúlt 15 évben azonban változások történtek, egyre több horgász élményként tekint a pecára, nem a zsákmányolás a célja. Ráadásul ugrásszerűen megnőtt ennek a remek hobbinak hódolók száma is. Ha jól tudom, ma már 800 ezren horgásznak Magyarországon, ez a lakosság majd’ 10 százaléka, ez óriási szám. Jó látni, hogy egyre több gyerek is ezt a hobbit választja, kiül a természetbe, nem a gép előtt tölti az idejét – tette hozzá Helmut Gross.

Széfben őrzi a receptet

A német sztárhorgász úttörője volt a bojlizásnak, már a 80-as évek végén elkezdett ezzel a módszerrel pecázni, ráadásul csalijait is saját kezűleg készítette. Bár majd’ négy évtized eltelt, a recepten azóta sem változtatott. A titkos összetevőket pedig egy széfben őrzi, ám ennél többet nem akart elárulni róla. Jóbarátja, a tavaly elhunyt Christian Schlott nemes egyszerűséggel csak „séfként” emlegette, annyira tudta, mit szeretnek a kapitális pontyok.

Helmut Gross és csapata tudja a siker receptjét a parton

– Először a háromfai horgásztavon, vagy ahogy pecásberkekben hívják, a „Zöld Pokolban” találkoztam vele. Fura volt, mert egy riasztófegyverrel mászkált a parton. Odamentem hozzá, és megkérdeztem: miért hord pisztolyt magánál, mire mondta: ez egy veszélyes hely, meg kell védenem magam, mert éjszaka gyakori a lopás. A 90-es évek legelején nem a legbiztonságosabb környék volt, de azóta rengeteget javult ott is a közbiztonság. Szóval, így indult a barátságunk. Számtalan kapitális pontyot fogtunk nemcsak Magyarországon, hanem Németországban, Ausztriában és Franciaországban is – zárta Helmut Gross.