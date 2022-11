Kiszúrod a videón a halálos veszélyt, amit az anya észrevett?

Sokkoló jelenet zajlott le a minap egy család kertes házánál, ahol egy gyilkos veszély jelent meg. Noha a kislány épp kint pancsolt, édesanyja időben kapcsolt, így nem történt tragédia. Szerencse, hogy az ausztrál Daniella Vizzini észrevette a textilmintás barnakígyót, ami ekkor már megindult a kerti medencében pancsoló kislánya, Eva felé. Az asszony azonnal karon ragadta a gyermeket és berohant vele a házba. A kígyó ezt követően állt tovább. A drámai jelenetsort felvette a melbourne-i ház biztonsági kamerája is.

Még mielőtt felfoghattam volna, már ki is kaptam Evát a vízből. Rettenetesen megrémültem

– idézte fel az esetet az asszony.

Fél óra alatt öl

A textilmintás barnakígyó Ausztrália első, a világ második legmérgezőbb kígyója: marása fél óra alatt végezhet egy emberrel, ha az áldozat nem kap azonnali orvosi segítséget. Ráadásul a kontinensen épp most kezd melegedni az idő a téli hideget követően, azaz a hüllők most kezdtek el aktívabban vadászni. Emiatt egyre gyakrabban merészkednek lakott területre is. Ráadásul a magasabbra hagyott kerti fű kifejezetten "baráti környezet" számukra. Az anyuka szeretné mindenki figyelmét felhívni a veszélyre. Mint magyarázza: a rövidre nyírt gyep egyrészt kevésbé csábító a kígyóknak, másrészt könnyebb is őket kiszúrni. Úgy véli, az állat a szomszéd sűrű, magas füvéből jöhetett át hozzá.

(Via)