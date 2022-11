Kiadták a riasztást: mínuszokkal és ónos esővel keményít be az időjárás

Vasárnap hajnalra, reggelre többfelé képződhet pára, köd, mely napközben helyenként tartósabban is megmaradhat. Több tájegységünkön számítani kell szitálásra, esetleg gyenge esőre, hajnalban, reggel a fagyosabb tájakon ónos szitálás is előfordulhat.

Hosszabb napos időszakokra elsősorban a nyugati és az északnyugati tájakon van nagyobb esély. Nem lesz jelentős a légmozgás. Hajnalban -2 és +4, kora délután 2 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, a naposabb tájakon mérhetjük a magasabb értékeket.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú riasztást adott ki.

Hétfőn is sokfelé indul párás, ködös idővel a nap, és napközben is többfelé maradhat szürke az idő. Helyenként előfordulhat szitálás, gyenge eső, hajnalban, reggel néhol ónos szitálás is kialakulhat. A Dunántúlon élénk, helyenként erős lökések kísérhetik a délkeleti szelet. Napközben 2-8 fokra van kilátás.

Kedden és szerdán reggelente ködfoltokra van kilátás, míg napközben rétegfelhős, szürke idő várható, csak kevés napsütés lehet. Szitálás, ónos szitálás bárhol előfordulhat. A reggeli órákban gyenge fagy, délutánonként +5 fok körüli értékek lehetnek.