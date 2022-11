"Kerestelek a világ végén, a földön s az égben" - szívszorító sorokkal búcsúzott férjétől Sz. Tamás felesége

Nem túlzás azt állítani, hogy egy ország reménykedett az elmúlt egy hónapban abban, hogy a koncert után éjjel hazainduló és eltűnt Szűcs Tamás épségben kerül elő. Sajnos az ügy tragikus fordulatot vett, amikor kiderült, hogy a Dunában talált férfiholttest a topmenedzseré.

Családja megköszönte a rengeteg segítséget, amit az elmúlt hetekben kaptak, és most csendesen gyászolnak.

Szűcs Tamás felesége így búcsúzik közösségi oldalán férjétől:

"Kerestelek a világ végén a földön, s az égben, de nem lelek most fényt a kékben...mert ahogy akkor is, s mindennek a kezdetén, most is ott ülsz szívemnek minden apró szegletén."