Itt az újabb leleplező videó a dollárbaloldal hazugságairól

A régi indexesek blogja, a Telex próbálta menteni Korányit a guruló dollárok ügyében, ő azonban újabb hazugságokba menekült. Korányi azt állította, hogy a magyartavasz.hu honlapon és a közösségi médiában is gyűjtötték az adományokat. Deák Dániel kiderítette, hogy mindkét állítás hamis, a bizonyíték pedig a videóban szerepel – írja a Ripost.

Deák a videóban elmondja, hogy Korányi újabb nyilatkozata azért hazugság, mert

KORÁNYIÉK MINDENT IGYEKEZTEK ELTÜNTETNI AZ INTERNETRŐL, A MAGYARTAVASZ.HU NEVŰ OLDALT PEDIG TÖRÖLTÉK.

A honlapot az Internet Archive programmal elő lehet viszont hívni, és a tavaly március 23-i állapot szerint a felületen sehol sem lehet pénzt adományozni. Deák Dániel szerint egyértelmű:

AZÉRT TÖRÖLTE A BALOLDAL AZ OLDALT AZ INTERNETRŐL, HOGY UTÓLAG HAZUDHASSANAK RÓLA.

Azzal is mentegetőzött Korányi, hogy a szervezet direktben ért el támogatókat e-mailben és a közösségi médián keresztül...

Deák Dániel felhívta a figyelmet arra, hogy az Action for Democracy Facebook-oldalának elindítása óta összesen 7 bejegyzésük volt, és ezek közül egy sem volt adománygyűjtő jellegű. Vagyis a telexes Korányi-cikk egy bekezdésében rögtön két újabb baloldali hazugságra derült fény.

Korányi Dávid Fotó: Origo

A videóban arra is emlékeztet Deák, hogy Márki-Zay Péter korábban azt mondta, hogy "nem is ismerjük azokat, akik tízezer számra mikroadományokon keresztül támogattak bennünket, aki az Action for Democracy-nek adományozott."

Deák leszögezi ezzel kapcsoltban, hogy

EZZEL SZEMBEN A VALÓSÁG AZ AZ, HOGY MIKROADOMÁNYOZÓK TÍZEZREI HELYETT ÖSSZESEN CSUPÁN 11 ADOMÁNYOZÓ VOLT.