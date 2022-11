Hamisítatlan ősz vár ránk

Szerdán a nap első felében erősen felhős, párás, néhol tartósan borult idő lesz. Kisebb eső, szitálás is előfordul. A déli óráktól észak, északnyugat felől csökken a felhőzet, északon elő is bukkanhat a nap. Az északnyugati szél megélénkül. 16 fok körüli értékeket mérhetünk – írja a Köpönyeg oldala. Az Országos Meteorológiai Szolgálat három megyénkre (Baranya, Somogy, Zala) adott ki elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést szerdára tartós, sűrű köd miatt. ezeken a területeken a látótávolság több órára is pár száz méter alá csökkenhet.

Ilyen időre számíthatunk a szerdai nap folyamán Fotó: Köpönyeg.hu

Csütörtökön keleten rétegfelhős, párás időre van kilátás; míg a Dunántúlon fátyolfelhők zavarják a napsütést. Esetleg néhol lehet gyenge szitálás. 13 és 19 fok között alakul a maximum.

Pénteken nyugat felől beborul az ég, és sokfelé várható eső, zápor. Több helyen kiadós mennyiségű csapadék eshet. Egyre inkább megerősödik az északnyugati szél. 14-16 fok lesz.