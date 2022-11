Herkulesként küzdenek a vízben a márnák

Ősszel megtelik a Duna-part, a horgászok többsége pedig márnára „vadászik”, ugyanis ezt a nagy küzdő halfajt ebben az időszakban lehet a legkönnyebben horogra csalni.

A Dunai Horgászok pecása, Jakubecz Kálmán szerint ilyenkor kis túlzással nincs olyan csemege, amit ne venne fel a márna.

Csonti a csodacsali

Első körben horogcsalinak mindenképp a csontit ajánlanám, ha ott a márna, nem lehet mellényúlni.

Szereti a gilisztaféléket is legyen az trágya- vagy harmatgiliszta, amely az egyik természetes tápláléka is. De a sajtot, illetve a sajtos ízű lebegő csalikat is nagyon szereti, de hallottam már olyat is, hogy kolbászkarikával fogták – fogalmazott a Borsnak Jakubecz Kálmán, akinek legnagyobb márnája 4 kilós volt.

Érdemes az etetőbe is csontit tenni, mert nagyon szereti ez a halfaj Fotó: Bors

– A kosárba pedig „büdösebb” etetőanyagot használjunk. Az őszi időszakban csontival dúsítom az etetőanyagot pluszba, ezáltal sokkal eredményesebb vagyok, ilyenkor már nagy szükségük van a halaknak a fehérje raktározásra a téli időszak előtt.

Sebesebb szakaszokat szereti

A versenyhorgász kiemelte: ősszel a márna bárhol megtalálható, de ha a biztosra akarunk menni érdemesebb a gyors folyású, viszonylag mélyebb, 2,5 méteres vizekben próbálkozni.

– A belvárosi horgászok nagyobb eséllyel indulnak a termetesebb példányok zsákmányolására. Rengeteg a nagy hajó, onnan is kerül ételmaradék a folyóba, ezekre pedig jönnek a kopoltyúsok. Ráadásul különleges látványt nyújt a Parlament szomszédságában pecázni – tette hozzá a Jakuza becenevű horgász.

A legkisebb példány is nagyot küzd Fotó: Bors

Erős szereléket használjunk

A márna népszerűsége annak is köszönhető, hogy hihetetlen élvezetet nyújt a fárasztása. Egy kezdő pecás azonnal beleszeret ebbe a hobbiba, ha megtapasztalja, milyen erő van egy ilyen vadvízi halban.

– És ehhez még kapitális példányt sem kell fognunk – hangsúlyozza a versenyhorgász. – Hosszúkás, hengeres teste van és tiszta izom, ami a sodrásban elengedhetetlen, ebből adódóan nagyon erős.

A kisebb, 1-2 kilós példányok is az utolsó leheletükig küzdenek a horgon, nem adják könnyen magukat.

Nagyon jó sporthalak, igazi élmény a fárasztásuk. Mindenkinek azt ajánlom, próbálja ki.

Jakubecz Kálmán épp a hal harcossága miatt ajánlja mindenkinek, hogy erős szerelékkel vágjanak neki a márnahorgászatnak.

Ősszel éjjel és nappal is könnyedén horogra csalhatjuk Fotó: Bors

– Én a hosszúelőkés módszert szoktam választani, melynek teljes hossza egy méter. 28-as monofil főzsinór használok. Erős halakról beszélünk, így nálam elengedhetetlen az erőgumi. Előkének pedig általában fluorocarbont használok 16-tól 22-es méretig. Horogból pedig kisebb méretet, 16-ost vagy 10-est kötök fel, az attól függ, milyen a márnák kapókedve – zárta a versenyhorgász.