Havi 430 ezer forintot költ a boltban a 10 gyerekes család

A 29 éves Amanda Sellers mindig is nagy családra vágyott. Férjével, a 33 éves Chrisszel 2013 januárjában kezdtek randizni. A gyors románc után Chris még abban az évben májusban megkérte a nő kezét, júliusban pedig összeházasodtak. Az amerikai Virginia állambeli Roanoke-ból származó pár rögtön elkezdett próbálkozni a baba projekttel.

Chris - akinek egy korábbi kapcsolatából már volt két fia, a 12 éves Logan és a 11 éves Ryan - nem nagyon szerette volna bővíteni a családot, de meggondolta magát, amikor 2014 februárjában megszületett a ma már nyolcéves Liam.

Amandának aztán 2015 májusában ikerlányai születtek, a most hétéves Mya és Mia, 2017 januárjában pedig ikerfiúk, a most ötéves Asher és Brycen.

A család bővülése azonban nem állt meg itt. 2018 novemberében megszületett a most hároméves Eli, 2020 júliusában pedig a most kétéves Emma, és a pár most januárra várja a tizedik babát, írja a Metro.

Ahhoz, hogy családjukat szállítani tudják, egy 15 személyes Transit furgont használnak. Gyermekeik magántanulók, ami valószínűleg kevésbé stresszes, mint iskolába hordani őket.

Amanda minden hónapban megtervezi az étkezéseket, és körülbelül 1000 font értékben (azaz körülbelül 430 ezer forintba) bevásárol. További 350 fontot (kb 160 ezer forint) költ havonta a friss készletek heti feltöltésére.

Mindig is nagy családot akartam, és minél több gyermeket. Amikor Liam született, nehéz volt három gyereket nevelni, de utána ugyanolyan lett, mintha ketten lennének. A három kisgyerekkel sokkal nehezebb, mint 10 gyerekkel.

- mondta Amanda.

Amanda szerint a gyerekek "mind jól kijönnek egymással, és nagyon nyitottak".

Igyekszem mindannyiukat megtanítani arra, hogy önállóak legyenek, hogy segítsenek a házimunkában, és képesek legyenek maguk összeválogatni a reggelijüket és az ebédjüket.

- mondta az anyuka.

Férje, Chris hozzátette:

Eleinte aggódtam a nagy család miatt, de most már a világért sem cserélném el! Ha akkoriban azt mondták volna, hogy kilenc gyerekem lesz, és egy épp úton lesz, azt mondtam volna, hogy őrült vagy. Megpróbálunk egészséges kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel. Nem hiszem, hogy valaha is túl sok gyerekünk lehetne, akire ne lenne időnk vagy ne szeretnénk eléggé.

Amikor első közös gyermeküket várták, a pár egy háromszobás házban élt, és Chris előző házasságából származó gyermekeit is befogadták.

Ez volt a legnagyobb változás. Azt gondoltam: Ha három kisgyerekkel meg tudok birkózni, akkor bármire képes vagyok.

- emlékezett vissza Amanda.

Mostanra a párnak hat év alatt kilenc közös gyermeke született, és nem is lehetne boldogabb a családi életük.

Nem volt olyan év, hogy 2013-tól 2020-ig ne lettem volna terhes. Azt hiszem, 2021 volt az egyetlen év, amikor nem voltam az.

A gyerekek segítenek a házimunkában, és a szülők megtanítják őket az önállóságra, amint elég idősek lesznek.

Amanda kifejtette:

A legtöbbjük tudja, hogyan kell mosni, vagy mogyoróvajas szendvicset készíteni. A legtöbbször minden nap 10 perces időzítőt állítok be, hogy rávegyem őket a rendrakásra. Néha kaotikus lehet, de ez minden háztartásban így van.





Az idősebb gyerekeknek mindegyiküknek van kijelölt feladata a háztartásban, míg Chris otthonról dolgozik, hogy segítsen az otthoni tanításban.

Mindannyian belejönnek a munkába, aztán naponta egyszer ellenőrzöm, hogy mit csináltak.

- mondta Amanda.

Ennyi gyerekkel a karácsony és a születésnapok drágának tűnhetnek, de szigorú költségvetésük van: minden gyermek ajándékára 45 fontot (körülbelül 20 ezer forint) költenek.

Az idei ünnepi szezonban a család a következő jövevény érkezésére is készül.

Nagyon elégedett vagyok a családunk méretével. A 10 nagyszerű szám. Úgy gondoljuk, hogy talán ő lesz az utolsó babánk, de nyitottak vagyunk a továbbiakra.

- fejezte be büszkén az anyuka.