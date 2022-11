A villanyszerelő gondatlansága okozta a hajmáskéri kislány halálát?

Mint arról a Bors is írt, a hajmáskéri házat tavaly újították fel, ezért is kérte az ott élő család villanyszerelő segítségét. Az 52 éves szerelőt és kollégáját a villamoshálózat munkálatai miatt keresték meg, a villamosmunkákat is ő irányította.

A gondok akkor kezdődtek, mikor a korábban leválasztott vezetékeket visszakötötték a hálózatra.

Az egyforma színű vezetékeket ugyanis elfelejtették megjelölni, így a visszakötéskor sajnálatos és tragikus módon felcserélték őket.

Ezért a fordított vezetékbekötés, és a ház régi hálózatának szabálytalanságai miatt a ház fűtésrendszere és a gázvezeték hálózati feszültség alá kerültek. Mivel a villanyszerelő ezután nem végzett teljes körű ellenőrzést, így a hibát sem vehette észre.

A család így mit sem sejtve élte az életét az életveszélyes hálózat mellett, így volt ez a tragikus napon is. Aznap ugyanis az ott lakó tízéves kislány, míg a szülei átszaladtak a szomszédba, úgy döntött, hogy fürdik egyet: miután megengedte a vizet, az öntöttvas radiátorra akasztott, feszültség alá került fém polchoz érve halálos áramütést szenvedett.

Az eset után nem sokkal anyukája is hazaért, aki kislányát meglátva kétségbeesetten próbálta őt újraéleszteni:

fogta a kádban heverő, eszméletlen gyerekét, berohant vele a szobába, szívmasszázst alkalmazott, majd hívta a mentőket, akik már emelt szinten próbálták megmenteni a kislányt.

Ez azonban egyikőjüknek sem sikerült, a gyermek ugyanis olyan súlyos áramütést szenvedett, hogy bár a mentők hosszú ideig próbálkoztak, már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Az ügyészség a villanyszerelőt halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetéssel vádolja, ellene csütörtökön vádat emeltek, és a próbaidős fogházbüntetés mellett azt is indítványozták, hogy határozott időre tiltsák el őt a villanyszerelői szakma gyakorlásától.