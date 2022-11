Vele volt az Isten! – Megúszta a 85 méteres repülést és borulást Károly

A férfi Szombathely felől Gyöngyösfalu irányába tartott a 87-es főúton, amikor Gencsapátinál egy balkanyarban áttért a menetirány szerinti bal oldalra, majd letért az útról. A kocsi először az árokba hajtott, többször a levegőbe emelkedett, majd közel 85 méterre attól a helytől, ahol elhagyta az aszfaltot, felborult – írta a 112 Press.

A sofőr viszont nem használta a biztonsági övét, így a becsapódástól kizuhant az autóból, az oda érkező segítség pedig már az árokparton bukkant rá egy zacskó sós mogyoró társaságában.

A brutális sérülés és a valóságos ronccsá tört kocsi dacára a férfi nemhogy eszméleténél volt, de még beszélni is lehetett vele, és bár a hangja kásás volt, az az oldal szerint nem a sérüléstől, hanem az ittasságától lehetett.

A helyszínre érkező mentők a férfit rendőri kísérettel vitték be a Markusovszky kórházba, egyelőre nem tudni pontos adatokat az állapotáról.

A Bors azonban úgy tudja, hogy a férfi agyrázkódást szenvedett ugyan, azonban csodával határos módon a helyzethez képest ép bőrrel úszta meg a történteket.

Csoda, hogy túlélte

Károly ismerősei nem tudják, hogy pontosan mi állhatott a baleset hátterében.

– Nem tudom, mi ütött Karcsiba, a sokk vagy éppen felzaklatta valami, esetleg műszaki hibás volt-e a kocsi, ezt majd a szakértők kiderítik. Most egyelőre annak örülünk, hogy életben van, és megúszta ezt a szörnyűséget – mondta kollégánknak a balesetező sofőr egyik ismerőse.

Mondhatjuk úgy is, hogy vele volt az Isten. Azt a roncsot nézve ugyanis már az is nagyobb fajta csoda, hogy egyáltalán életben maradt. Az pedig, hogy a helyzethez képest még könnyen átvészelte a balesetet, már konkrétan isteni csoda

– tette hozzá.

A közösségi oldalak kommentszekcióiban megszólaltak a férfi rokonai is. Testvére az egyik írásában azt állította: Károly szerinte egyáltalán nem ittas, hanem sokkos állapotban volt, most pedig agyrázkódással fekszik kórházban, ahol amúgy a felesége is dolgozik.

Egyelőre azonban még egyáltalán nem tudni, mi is okozta pontosan a balesetet, az majd a rendőrök szakértők segítségével fogják megállapítani.