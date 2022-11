Fogyatékossággal élő gyermekek beilleszkedését támogatja az Szerencsejáték Zrt. kampánya

A nemzeti lottótársaság őszi széles körű szemléletformáló kommunikációja elsősorban az fogyatékossággal élő gyermekek beilleszkedésére, sikeres és boldog felnőtté válására fókuszál. Az év végi kampány Illés Fanni, világ- és Európa-bajnok, paralimpikon úszó személyes élettörténetén keresztül mutatja be, hogy az elfogadás, valamint család és a nagyobb közösség támogatásával az akadályok lebonthatóak. A reklámfilm mellett idén, rendhagyó módon egy videósorozat is készült, amelyben az ismert és kevésbé ismert érintettek élethelyzetének bemutatása mellett megválaszolásra kerülnek olyan tabukérdések is, amelyeket eddig senki nem mert feltenni.