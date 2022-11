Fájdalmas hólyagok a gyerek szájában: Újabb vírus terjed a gyerekek körében

Rengeteg gyerek fertőződött meg az utóbbi időben az úgynevezett kéz-láb-száj betegséggel, amely lázzal és piros, hólyagszerű kiütésekkel jár a megbetegedés nevét is adó testfelületeken, vagyis a tenyéren és az ujjpárnákon, a talpon és a lábujjak között, a szájpadláson, az ínyen és a nyelven, de megjelenhet a farpofákon is. A kezdeti vörös foltok később fekélyessé és ezért fájdalmassá válnak, akár hetekbe kerülhet, hogy teljesen elmúljanak. A szájban lévő fájdalmas hólyagok miatt ráadásul a gyerekek elutasíthatják az evést-ivást is, így a szervezetük nehezebben birkózik meg a betegséggel, sőt, a kiszáradás is fenyegetheti őket.

Jellemzően a bölcsődés és óvodáskorú gyerekek között terjed Fotó: Shutterstock

Jellemzően a bölcsődés és óvodáskorú gyerekek között terjed, egy Pest megyei óvodában van olyan csoport, amelyet be is kellett zárni, mert szinte minden gyermek megfertőződött. Ugyanakkor több szülő arról számolt be, hogy ő is elkapta a picitől a betegséget, amely az egész családon végigment.

A betegség általában ötéves kor alattiaknál jelentkezik, iskolások és felnőttek körében ritkábban fordul elő, de a praxisomban több iskolás betegem is van, aki elkapta. A gyermekgondozók körében is nagyobb valószínűséggel fordul elő a betegség. Ha megjelenik egy-egy közösségben, akkor ott várható, hogy több gyermeknél is jelentkezni fog

– mondta el a Borsnak Bense Tamás gyermekorvos.

A betegség a tünetek megjelenését követő első héten a legfertőzőbb, és addig fertőz, amíg folyadék van a hólyagokban. A betegség ezzel a seb- vagy az orr- és torokváladékkal jut emberről emberre, vagyis köhögés és tüsszentés, orvosi nevén cseppfertőzés révén terjed. A betegség ismételten elkapható, akár többször is. A fertőzés lappangási ideje 3–6 nap. Sok esetben a láz az első jel, majd a torokfájás, az étvágy romlása és a rossz közérzet. Gyógyszer a kéz-láb-száj betegség kezelésére egyelőre nincs.

– Sajnos a gyermekem is elkapta ezt a kórságot, egyik pillanatról a másikra belázasodott, majd tele lett aftákkal a szája. Annyira fájt neki, hogy csak folyadékot bírt fogyasztani, később már inni sem, mert szegény, nehogy az is fájjon.

Három napig maga volt a pokol.

Azt, hogy a feleségemmel mi szerencsések vagyunk csak később tudtuk meg, mert más szülők, akiknek szintén elkapta ezt a gyermeke maguk is dögrováson voltak – fogalmazott lapunknak egy betegségen átesett szülő.