Videón a kis SMA-s Zente legújabb csodamutatványa

Tudjátok, hogy általában két fajta poszt váltakozik nálunk. Mivel a fejlődésre/fejlesztésre is kíváncsiak vagytok, illetve a csacsogásra is, így próbálom azt az elvet követni, hogy mozgásos videó valamint beszélgetős váltsa egymást. Szóóóval most jön egy mesélős