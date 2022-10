Így van most Zente, az SMA-s kisfiú, akiért egy ország összefogott

Akkor még a gerinc eredetű izomsorvadásban szenvedő gyermekeknek nem adatott meg az, ami ma. Tavaly áprilistól ugyanis egyedi méltányosság alapján vált elérhetővé hazánkban az SMA-betegség kezelésére kifejlesztett Zolgensma nevű génterápiás gyógyszer. Addig a szülők kénytelenek voltak közösségi összefogás segítségével összegyűjteni a 700 millió forintba kerülő szerre való pénzt.

Zente volt az úttörő, akinek ez elsőként sikerült, majd sorstársai is sorban sikeresen gyűjtötték össze a felfoghatatlan mennyiségű pénzt. Az SMA-val küzdő Annácska volt az utolsó, akinek gyűjtés indult, igaz, úgy nézett ki, hogy ő nem jár sikerrel. Végül az utolsó pillanatban jött a hír: ingyen, államilag támogatottan megkaphatta a kezelést, és azóta is szépen fejlődik.

A kis Zente állapota az elmúlt három évben rohamosan javult. 2019-ben még csak álom volt a szülők számára, hogy a kerekesszékes kisfiú egy napon lépegetni fog. Ma pedig ez már maga a valóság: az évek alatt a gyermek kisbabából nemcsak nagy fiúvá cseperedett fel, de rengeteget fejlődött. Amellett, hogy magabiztosan lépeget már nincs légzészavara, és az értelmi képességeiben is sokat fejlődött, nagyon szeret fecsegni is.

Ilyen volt Zente három évvel ezelőtt

Hamarosan közelít a Zolgensma beadásának harmadik évfordulója

– kezdte legfrissebb posztját Zente anyukája. – Nem tudom egyébként, hogy érzi-e az évfordulókat, de lassan kezdem azt hinni, igen.

Bár egész évben szépen, dinamikusan fejlődik a kis teste, de valahogy októberben mindig jön valami nagyobb erő, amitől leesik az állunk.

Most például kitalálta, úgy áll négykézláb, hogy nem a térde van lent, hanem csak a talpa! Próbáld ki, én megtettem. Szerintem ez nagyon nehéz. Ráadásul senki nem kérte ezt tőle, tornán sem napirendi pont. Főleg, hogy „szeret" minden esést fejjel tompítani. Viszont ebben a helyzetben még sosem esett el. Fáradtan sem. Illetve a csípője is sokkal erősebb, ezért kapaszkodás nélkül tolja magát térdelőállásba, és olyan stabilan tartja, hogy közben tárgyakat is képes emelgetni. Ezáltal persze a normál állás segédeszköz nélkül is sokkal jobban megy neki.

A gyógyszer beadásának közelgő évfordulója alkalmából az édesanya megosztott egy rövid kis videót a fiúról, hogy milyen eredményeket ért el az elmúlt idő során.