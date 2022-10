Tudtad? A penészes, rossz levegőjű lakás is lehet az asztma oka

Az egészséges emberek számára is alapvetően fontos, de a betegeknek létszükséglet az állandó tiszta, friss levegő. A hideg hónapok mind az asztmás és a COPD-s tünetek fellángolását okozhatják. A krónikus légúti betegség esetén a légutak állandó gyulladásban vannak, ezért a betegek több különböző, mások számára ártalmatlan tényező miatt is rosszabbul érezhetik magukat. A kültéri levegőszennyeződés és a vírusos megbetegedések mellett azonban kevesen gondolnak arra, hogy a levegő nemcsak kint, de a lakáson belül is lehet párás, sőt penészes, ami további problémákhoz vezet.

Lakásban is kialakulhatnak a légúti betegségek

A lakásban tartósan 60 százalék feletti páratartalom kedvező feltételeket biztosít a penészgomba megjelenésének. Ez az egészséges embereknél is növelheti az allergia kialakulásának esélyét, és gyakoribb légúti betegségeket okozhat.

Fontos a beltéri levegő minősége

A megelőzésben rengeteget segít az egészséges beltéri levegőminőség, és egy jó szellőztetési rendszer.

A friss levegő fontosságát gyakran csak akkor ismerjük fel, ha már baj van. Napjainkban az épületeket túlságosan leszigeteltük, így a friss levegőt is kizártuk életünk legfőbb tereiből, ez pedig számos tünethez vezet

– világított rá Király Tamás, az Aereco magyarországi vezetője, akinek kollégái több mint 20 év tapasztalattal rendelkeznek a témában. Energiahatékony szellőzési rendszerük ugyanis abban segít, hogy a lakó- és irodaépületekben mindig optimális legyen a légáramlás és tökéletes legyen a levegőminőség az épületben.

Így működik a légáramlás Fotó: Aereco

A penészes gócpont felszámolása életet menthet

Nem is sejtjük, hogy gyakran, amikor a gyermekeink az iskolában fáradtságra, levertségre, a gyengébb teljesítményre panaszkodnak, mindezek hátterében az elhasznált levegő és az oxigénhiány állhat.

„Ezért is rendkívül fontos, hogy gondoskodjunk a megfelelő és folyamatos frisslevegő-utánpótlásról. Közben ne feledkezzünk meg a magyar otthonokra jellemző páráról és penészről sem. A nyirkos környezet és a penész folyamatos jelenléte negatívan hat az immunrendszerre: folyamatosan támadja a légzőszerveket, de más krónikus betegségek kialakulásához is vezethet. Ezért különösen fontos, hogy megelőzzük vagy megszűntessük a gócpontokat otthonunkban. Így megóvhatjuk családtagjaink és saját egészségünket is” – magyarázta Király Tamás, és elárulta, hogy az általuk kiépített szellőztetőrendszer egyes rendszerei könnyen és egyszerűen, minimális fúrással beépíthetők, a hővisszanyerős szellőztető funkciónak köszönhetően pedig nemcsak a friss levegőről gondoskodnak, de kialakításukkal jelentős mértékű energiát és pénzt spórolhatunk meg.

Ilyen tüneteket okoz a penészgomba

orrdugulás,

• tüsszögés,

• nehézlégzés,

• köhögés,

• a szem kivörösödése;

• fejfájás,

• fáradtság, a koncentrálóképesség csökkenése,

• bőrkiütések,

• emésztési problémák.