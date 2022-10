Rezsicsökkentés: jól gondoljuk át, mielőtt szerződést módosítanánk!

A földgázfelhasználás során a diktálást választó ügyfelek minden hónapban elszámolószámlát kapnak, így az ő esetükben már akár a következő hónapban is történhet visszafizetés a szolgáltatótól. Éppen ezért nem kell aggódniuk majd azon, hogy hosszú távon hiteleznénk a szolgáltatónak. A legtöbben viszont arra kíváncsiak, hogy mennyi gázt használhatnak fel büntetlenül az adott hónapban.

Fotó: Karnok Csaba

Folyamatosan változik a mennyiség

Erre a kérdésre azonban egyelőre nem lehet pontos számot mondani, hiába ismert, hogy az átalánydíjasoknak havonta nagyjából ugyanannyi kedvezményes gáz jár, a diktálós ügyfeleknek pedig a jelleggörbe alapján történik a mennyiség meghatározása.

Az ügyfelek ugyanis az elmúlt időszakban számos alkalommal váltottak a diktálós és a részszámlás elszámolás között, így nemcsak az adott kör nagysága módosul naponta, hanem a hozzájuk tartozó kedvezményes gázmennyiség is.

Az is változtatja a hatósági árral elszámolható mennyiséget, hogy a kormány rendre új és új felhasználókat von be a hatósági tarifa, azaz a rezsicsökkentés jogosultjai közé. A közelmúltban több háztartás kapott ilyen segítséget, de még nem érkezett be minden érintettől a nyilatkozat, ahogyan az összes társasház és szövetkezeti épület sem jelezte, hogy egy mérőhöz az épületben hány lakás tartozik. A hétvégén pedig már a jogi személynek számító egyházi szervezetek is átminősültek háztartási fogyasztóvá, így náluk is érvényesítik a rezsicsökkentést.

Ameddig nem nyilatkozik minden érintett, addig az MVM Next sem tudja, hogy mennyi gázt ad majd el az adott hónapban hatósági áron.

Ráadásul nem is minden ügyfél számlázási időszaka tart a hó első napjától az utolsóig, azaz bőven vannak hóközi fordulónapok, emiatt még nehezebb a teljes havi kedvezményes mennyiség meghatározása.

Az ügyfelek számára van mentőöv

Az átalánydíjasok minden hónapban még akkor is ugyanannyit fizetnek, ha több gázt használnak az előírtnál. Csak akkor kell mélyebben a zsebükbe nyúlniuk az éves elszámoláskor, ha éves szinten is túllépik a kedvezményes keretet.

Hogyha pedig egyébként éves szinten nem lépte túl a kedvezményes keretét, visszatérítést kap.

Vagyis, ha tetszett, ha nem, hitelezett az MVM Nextnek. Ennek sokan úgy próbálják elejét venni, hogy gyorsan kisebbre vetetik az átalánydíjas mennyiségüket. Ezt megtehetik online, az appon, az ügyfélszolgálaton és telefonon is, ám nem biztos, hogy érdemes erre időt pazarolni.

Mint az MVM Next korábban már felhívta a figyelmet: csak annak célszerű módosítania az átalánydíjas mennyisége nagyságát, ha ezzel biztosan csökkenti majd a felhasználását.