Ezt gondolja az utca embere az orosz gáz és olaj vásárlásról -Videó

Megkezdődött az új nemzeti konzultációs kérdőívek postázása, amiben többek közt arról kérdezi meg a kormány az embereket, egyetértenek-e a brüsszeli olajszankcióval, a gázszállításra vonatkozó szankcióval és a nyersanyagokra vonatkozó szankcióval. A Ripost elébe ment a konzultációnak és fővárosi járókelőket kérdezett a véleményükről, akik névvel és arccal is vállalták azt, mint gondolnak a brüsszeli szankciókról. A többségük elveti azokat, mert meglátásuk szerint ezzel csak mi járnánk rosszul. Az általunk megkérdezett járókelők között mindössze egy akadt, aki szerint Moszkvával egyáltalán nem szabad üzletelni, még akkor sem, ha az számunkra káros. Ő azonban, mint kiderült, nem Magyarországon él.

A kormány bízik abban, hogy több millió magyar véleménye kikényszerítheti a brüsszeli szankciós politika megváltoztatását. Annyi ugyanis már most látszik, hogy az Ukrajna lerohanása után született uniós megtorló intézkedések az orosz csapatokat nem állítják meg, hanem éppen hogy Európát kényszerítik térdre: az energiaárak drágulása inflációs spirált indít el, az emelkedő benzinárak miatt az alapvető élelmiszerek ára is a csillagokban van, a rezsi megfizetésére képtelen elégedetlen tömegek pedig egyre több országban vonulnak az utcákra. A magyarokat védi ugyan a rezsicsökkentés és a vállalkozások számára nyújtott kormányzati segítség, de az európai gazdasági hatások alól nem vonhatjuk ki magunkat. Már a nyugati sajtó is arról ír, hogy a szankciók fordítva sültek el, Európa lábon - ha nem szíven - lőtte magát.

A rezsicsökkentés 1500 milliárd forintos többletköltségét a magyar költségvetésnek kell viselnie, ami óriási terhet jelent az országnak. A Fidesz még kormányzása elején megígérte, hogy a Magyarország jövőjét hosszú távon érintő ügyekben ki fogja kérni az emberek véleményét. Így volt ez a koronavírus-járvány kezelése és a migráció ügyében is, és így van ez most is, amikor az energiaválság már az egész európai gazdaságot veszélyezteti.

– szólított fel mindenkit Magyarország Kormánya a közösségi oldalán. A válaszadásra december 9-ig van lehetőség, tehát a hivatalos végeredmény még messze van. Addig is budapesti járókelőket kérdeztünk, kinek mi a véleményem vásároljunk-e továbbra is az oroszoktól energiahordozókat.

Értelmetlen szankciókat hoznak az Európai Unióban az ország és a mi kárunkra

– vélekedett Páli Imre.

Nem voltam nagyon Orbán-hívő, de most ezekben igazat adok neki

– fogalmazott Legenyei Bodnár Péterné.

