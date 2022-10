Itt van Orbán Viktor rendkívüli bejelentése: Kiderült, mi lesz az árstopos termékek sorsa

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának nyilatkozik. Mindenki idegesebb volt a szokásosnál a múlt heti EU-csúcson, kezdte a beszélgetést Orbán Viktor.

Mindenki bajban van, valami megoldást kellene találni. A józan ész előbb-utóbb teret nyer, mert minden ember úgy gondolja, hogyha van egy háború, amit el sem szabadott volna kezdeni, és aminek a következményei rengeteg emberéletet áldoznak fel és még a mi életünket is megnehezíti, ilyenkor az ember azt mondja, jobb lenne, ha ez nem lenne. A háborúnak úgy lehet véget vetni, ha békét kötnek a szemben álló felek

– mutatott rá a kormányfő.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy Brüsszel esetében a számokkal óvatos lenne. Három nagy kiadás körvonalazódik Ukrajna esetében, és ezt valakinek, tehát a Nyugatnak finanszíroznia kell. Az egyik a háború költsége. A második tétel az újjáépítés kerete, míg a harmadik az Ukrajna működéséhez szükséges pénzek.

Ukrajna ma egy működésképtelen ország. Az utóbbi összeg havonta 5 milliárd euró. Nagy kérdés, hogy az utóbbi ki fogja odaadni

- tette hozzá.

Nekünk is dönteni kell arról, hogy az utóbbin részt vesz-e Magyarország. A következő két-három hónap után látunk már tisztán.

Orbán Viktor kijelentette, Európa esetében az energiaellátás kapcsán most kevesebb gáz érkezik, mint amennyi kell. Most fizikai korlátai vannak annak, hogy a kieső mennyiséget máshonnan hozzuk be. Jól látszik, hogy mindenki megpróbálja kihasználni Európa szorult helyzetét. Egyetlen megoldás van a magas energiaáraknak: egyre több gázt kell beszállítani. Most néhány hónapig van elegendő gáz Európában, de tél vége felé ismételten felfelé fognak menni az árak. Nálunk van elegendő gáz, és az ország gázellátása rendben lesz.

Ami kötelező az unióban, az általában rossz a magyaroknak. Orbán Viktor kijelentette, a szankciók magasabb energiaárhoz vezetnek, és ez felelős az inflációért. Az infláció mögött a szankciók állnak. Az élelmiszer infláció mögött javarészben is az energiaár van

- mondta.

Nőhet az árstopos termékek köre