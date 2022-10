Novák Katalin: Hazánk semleges, békepárti, csakúgy, mint Ausztria

Az osztrák elnök kampányában sokat segített Juli nevű kutyusa, az ebnek azóta is kiemelt helye van a hivatalban, részt vett az elnökasszonnyal való egyeztetésen is – az azonban nem volt sajtónyilvános. Utána viszont a két elnök közös sajtótájékoztatót tartott, amin a Ripost munkatársai is részt vettek.

Fotó: Ripost/BS

A sajtótájékoztatón Van der Bellen kiemelte: nagy öröm, hogy itt köszöntheti Bécsben Novák Katalint.

"Különösen fontos, hogy az európai partnerekkel eszmét cseréljünk a háborús helyzet miatt" – emelte ki, majd arról is beszélt: a két ország között hosszú évszázadok óta szoros a kapcsolat, ami az utóbbi időben gazdaságilag is egyre erősebb.

Ausztria számára Magyarország az 5. legnagyobb exportpiac. Az osztrák export 40 százalékkal emelkedett az elmúlt évben, az import Magyarország felől pedig 18 százalékkal. Az osztrák cégeknél Magyarországon 70 ezer magyar dolgozik, Ausztriában pedig további mintegy 150 ezer magyar

– sorolta a szövetségi elnök.

Kiemelte, hogy nagyon fontos kérdésként kezeli az energia- és klímapolitikát, valamint az orosz-ukrán háborút. Ennek kapcsán hangsúlyozta: nagyon fontos a segítségnyújtás Ukrajnának, amiért Ausztria is megtesz mindent. Kiemelte: Ausztria kiáll a szankciók mellett, szerinte ez az egyetlen lehetséges válasz a Putyin által kirobbantott háborúra. Az energiaválság kapcsán hangsúlyozta: mihamarabb függetlenné kell válni a fosszilis energiahordozóktól.

Nagy tisztelettel fogadták Bécsben Novák Katalint. Fotó: Ripost/BS

A tájékoztatón Novák Katalin kiemelte: örül, hogy őszintén meg tudták osztani a gondolataikat egymással, ez elősegíti a jószomszédi viszonyt.

Van der Bellen újraválasztása azt jelenti, hogy továbbra is együtt tud működni a két ország egymással, abban bíznak, hogy a két ország közötti kapcsolat stabil marad. Infrastrukturális értelemben is szoros a kapcsolat: hiszen vonattal például 2,5 óra eljutni az osztrák fővárosba Budapestről – a fejlesztéseknek köszönhetően akár 2 óra alá is csökkenhet ez a menetidő.

Novák Katalin felidézte: 1956-ban, amikor a magyarok menekültek a szovjet terror elől, akkor az osztrákok sok segítséget nyújtottak nekik. Ezért mi, magyarok nagyon hálásak vagyunk azóta is.

Most, amikor ismét háború van a szomszédunkban, ahonnan nagyon sokan menekülnek, az osztrák és a magyar emberek ott állnak a menekülők mellett – hazánkba közel 1 millió ember érkezett már –, és bár nem maradnak sokáig az országban, az ő segítésük kihívás. Hazánk vezetése szintén elítéli az orosz inváziót, és teljes mellszélességgel Ukrajna mellett áll. Hazánk semleges, békepárti, csakúgy, mint Ausztria, a legfontosabbnak a békét tartjuk, hiszen a Kárpátalján élő magyarok élete is veszélyben van, sőt több száz magyar az életét vesztette már ebben a háborúban. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy mielőbb elinduljanak a béketárgyalások

– mondta el Novák Katalin, aki azt is hozzátette: Magyarország célja is egy mielőbbi energiafüggetlenség megteremtése – az orosz energiahordozóktól is. Ebben is osztjuk az osztrákok hozzáállását.

A bevándorlás kapcsán kiemelte: különbséget tenne a menekültek és az illegális gazdasági bevándorlók között. Ez utóbbiak kapcsán hangsúlyozta: hazánk ezt nem tudja támogatni, határozott szükség van a határok megerősítésére.

"Átjárható, nyitott belső határokra és biztos külső határokra van szükség Európában" – hangsúlyozta a magyar köztársasági elnök, majd kérdésre válaszolva azt is elmondta: üdvözli azt a döntést, hogy Ausztria visszavonta a külföldi munkavállalókat, köztük a magyarokat is érintő családipótlék csökkentéséről hozott korábbi döntését, azaz továbbra is ugyanazt az összeget kapják majd az itt élő családok, mint korábban.

A tájékoztató végén Novák Katalin kiemelte: szívesen látja Van der Bellent hazánkban egy viszontlátogatásra.