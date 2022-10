Ideje a LEGO-ról másként gondolkodni

Azt, hogy a The Art Of The Brick elnevezésű kiállítást miért választotta be a CNN a világ top 10 kihagyhatatlan kiállítása közé, már a magyar emberek is megbizonyosodhatnak, mert szeptember 30-a Budapesten is megtekinthető a különleges LEGO-show. A Bors stábja is ellátogatott a kiállítás megnyitójára, ahol megállapítottuk, hogy ideje másként gondolnunk a dán építőjátékra.