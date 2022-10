Krumplibotrány Óbudán, a semmiért álltak sorba a nyugdíjasok

A III. kerületben már hagyománynak mondható a múlt héten is megrendezett kedvezményes krumplivásár, ahol nyolc helyszínen, az igazoltan rászorulók háromszáz forintért vásárolhattak volna 20 kiló krumplit háztartásonként. Már ha lett volna elég, de nem volt. A szituáció azért is érthetetlen, mert a hivatal nagyban posztolt előző este, a fotókon pedig rogyásig állnak a pityókával teli zsákok. Az ügyből azért is kerekedett botrány a lakosság körében, mert órákig álltak sorba az áruért a családok és nyugdíjasok arra várva, hogy feltöltsék a leürült pultot. Mert ezt mondták nekik. Sajnos azonban üres kézzel, puffogva távoztak haza. A felháborodott Facebook-posztokból kiderül, hogy volt olyan osztási pont, ahol csak az első két órában volt krumpli és még másnap sem érkezett meg a belengetett áru. A Metropol megkereste a kerületi önkormányzatot, hogy választ kapjon a történtekre, de ezidáig nem reagáltak.

DK-s polgármester: Tejfölös krumplileves, ahogy én készítem

A nem létező burgonyák mellé mindenkinek járt egy szórólap is. A baloldali polgármester, Kiss László fotójával illusztrálva, tejfölös krumplileves recepttel gazdagítva. A kerület első emberének mindenestere furcsa ízlése van, eddig még nem hallottunk olyan krumplilevest, amelyben nincsen burgonya.

Ennyi maradt a krumpliból: pár üres raklap

Hová lett a burgonya?

Az Óbuda - Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Facebook oldalán büszkén posztolta, hogy csütörtök este megérkezett a burgonyaszállítmány. Csak azt nem tudni, hová lett?

"Az idősek sorba álltak a semmiért"

Az interneten háborognak a III. kerületi lakosok, akik úgy érzik becsapták őket.

– A III Kerület polgármesterénél MINDEN CSAK PROPAGANDA! – állította Marcell.

– Tipikus balos szervezés... mit is vártunk tőlük... – jegyezte meg egy másik lakos.

– Ez a kétnapos krumpliosztás, ami 2 óráig tartott. Újabb megvezetés, hogy volt mégis krumpliosztás... csak kevés rászoruló embernek jutott! – írta Éva.

– Polgármester úr üzente, hogy lesz mert visznek még. Délután kettőkor üzentek, hogy mégsem lesz! Azért ez disznóság! Azelőtt ilyen nem volt! Szégyelhetik magukat! – írta Julianna.

– Sajnáltam a sok nyugdíjast aki ott állt sorban órákig. Talán át kellene gondolni ezt a fajta segítést – jegyezte meg Ilona.

– Háromszor jártam arra, péntek délelőtt még nem volt délután, már elfogyott szombaton szintén nem volt... .talán úgy kellene ezt szervezni hogy ne csak 50 embernek jusson, hamár ekkora a hírverés neki – írta Júlia.

Évek óta botrányos a DK-s krumpliosztás

A nagy felháborodást keltett tavalyi előválasztáshoz időzített kedvezményes krumpliosztásból sem akart tanulni a DK-s vezetés. Akkor az Óbudai Hírek arról írt, hogy a vásárról mérlegelés nélkül, goromba hangnemben zavarták el azokat is, akiknek csak néhány forinttal haladta meg a vásárlásra jogosító határt a jövedelmük és így sokaknak üres kézzel kellett távozniuk, pedig burgonya még maradt bőven.