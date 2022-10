Kiderült, hova került a munkácsi turulszobor

Mint azt a Ripost megtudta, többszörösen is törvénytelen volt Munkács város intéző bizottságának döntése, ami alapján váratlan gyorsasággal ledöntötték a Munkács várában álló turulszobrot. Először is, nem személyesen vettek részt az ülésen, ahogy előírásszerű lett volna, hanem videókonferenciát tartottak. A 33 intézőbizottsági tag közül húszan kapcsolódtak be, egyetlen magyar tagot sem hívtak meg a konferenciára. És ha ez nem lenne elég, a virtuális ülésnek előzetesen egyetlen napirendje volt: az ukrán nemzeti címer felállítása. Ehhez képest a videókonferencia végeztével hirtelen lett egy második napirendi pont is: a turulszobor ledöntése. Még aznap le is döntötték a csaknem egytonnás szobrot, a jogorvoslatnak semmi esélyt nem adva.

Itt még büszkén állt helyén a turulszobor. Fotó: Facebook

Először olyan hírek jelentek meg a szoborgyalázásról, hogy a turulmadár a várárokban hever, szétfűrészelve. Nos, a történtek pontos leírása: a 850 kilós bronzszobrot lefűrészelték a talapzatáról, a bástya kövezetére hullott, ahol darabjaira esve hevert jó ideig. Akik látták ott, azt mondják, nem végzetesen sérült meg, még helyre lehetne állítani, renoválható.

A szobordöntés idejére légiriadót rendeltek el és kijárási tilalmat. Utána a vár bejáratához őröket állítottak. Többen drónfelvételt is akartak készíteni a porba hullt bronzszoborról, de a hadiállapot miatt tilos drónokat reptetni. Információink szerint a turul több napig a földön hevert, utána a munkácsi vár egyik termébe szállították.

Baloga munkácsi polgármester, ennek a gyalázatos akciónak a kitervelője egyébként egy erősen magyarellenes cikket is megjelentetett a napokban a helyi sajtóban. Viktor Baloga, a jelenlegi polgármester apja, korábbi polgármester szerint a turulszobor a magyar nagyhatalmi álmok, Kárptalja visszaszerzésének volt a szimbóluma.

A magyarok feldughatják maguknak egy helyre a tiltakozásaikat

- üzente. A mai magyar vezetőket Horthy Miklóshoz és korához hasonlította, aki szerinte Hitler csatlósaként kaparintotta meg Kárpátalját.

Pákh Imre magyar-amerikai üzletember, aki 2008-ban a turulszobor visszaállítását a munkácsi vár bástyájára finanszírozta anyagilag, lapunknak úgy nyilatkozott:

Ami most történt, az nem más, mint kulturális fajirtás. Először Munkácsi Mihály szobrát távolították el a város főteréről, majd a magyarokról elnevezett utcatáblákat, s helyettük olyan ukrán nevek jelentek meg, akik életükben be nem tették a lábukat Munkácsra. Én Munkács városának ajándékoztam a turulszobrot, de ha egy ajándékkal méltatlanul bánnak, az legjobb tudomásom szerint visszakövetelhető. Megteszem a szükséges jogi lépéseket.

Pákh Imre szerint ennél is fontosabb lenne, hogy kitiltsák Magyarország területéről mindazokat, akik ezt a gyalázatos magyarellenes döntést aláírták. Az igazán fájó lenne számukra. Ahogy lapunknak mondta: a lista már a kezében van.