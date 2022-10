Kiadták a figyelmeztetést: Katasztrófa fenyegeti a Földet

A Föld és a Hold már nagyon régóta társak, de ez nem volt mindig így. Az óriásbecsapódás-elmélet szerint körülbelül 4,5 milliárd évvel ezelőtt egy kisbolygó nekiütközött a fiatal Földnek, aminek következtében bolygónk rengeteg törmeléket dobott ki. Ebből a törmelékből jött létre aztán a Hold. Égi kísérőnk azonban távolodik a Földtől, ennek pedig idővel drasztikus következményei lesznek:

A Nappalok hossza megnő, és az élet akár össze is omolhat a bolygónkon.

A Hold évente 3,8 centiméterrel távolodik a Földtől. Erre először 1969-ben, a NASA Apollo-missziói során derült fény, amikor néhány tudós valami furcsát vett észre a Holdra telepített fényvisszaverő paneleken. Így derült ki, hogy a Hold valóban távolodik tőlünk. A későbbi tanulmányok meggyőző bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy ez nem új keletű jelenség, már nagyon régóta tart. A távolodás oka a Föld lassuló tengelyforgása és az árapály-jelenség - írja az Origo.



@Pixabay A Hold évente 3,8 centiméterrel távolodik a Földtől.

A Hold távolodásának egyik legfontosabb és legközvetlenebb hatása, hogy a nappalok hossza nő. A távoli múltban, 2,45 milliárd évvel ezelőtt a földön egy nap hossza mindössze 16,9 óra volt.

Ám mivel messzebb került bolygónktól egy nap ma már 24 órából áll. A tendencia a jövőben is folytatódni fog, így a távolabbi jövő emberisége már 24 óránál hosszabb napokra készülhet, feltéve, ha életben marad. A Hold távolodásának ugyanis sokkal súlyosabb hatásai is lesznek a földi életre. A legtöbb hideg és meleg áramlat megszűnik, ami drámai csapást jelent majd az óceáni ökoszisztémára, a partvidékről nem is beszélve.

Szintén drasztikusan meg fognak változni az évszakaink is. A Hold „kiiktatásával" ugyanis a Föld jobban ki lesz téve a többi égitest gravitációs hatásainak, ami komoly zavarokat okozhat bolygónk időjárásában.