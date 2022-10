Holtan találták a népszerű rappert, szívszorító üzenetet hagyott hátra

A Walkie becenéven zenélő Ivan Vitalievich Petunin holttestére otthonának, a dél-oroszországi Krasznodar városának egyik toronyházában találtak rá, miután a 27 éves rapper sokkoló videóüzenetet tett közzé a Telegramon:

ebben elmondja, hogy képtelen ölni egy eszme miatt.

Fotó: YouTube

Az összeomlást és a pánikot az okozta, hogy nemrégiben az orosz elnök, Vlagyimir Putyin bejelentette: részleges mozgósítást rendel el Oroszországban, melynek keretében a tartalékosokat is be fogják hívni. A bejelentés után azonnal bizarr menekülési hullám indult el az országban, az emberek tömegével igyekeztek elhagyni hazájukat: egy óra alatt elkeltek a vízummentes országokba induló repülőkre szóló jegyek, míg mások azonnal kocsiba pattantak, hogy autóval hagyják el a határt Grúzia, Örményország vagy éppen Törökország felé, de már sokan veszik az irányt Kazahsztán vagy éppen Finnország irányába. A határokon azóta hatalmas a torlódás, sokszor akár egy napot is várakoznak a menekülők, hogy átjussanak a határon, így van, aki görkorcsolyával, biciklivel vagy éppen rollerrel próbálkozott, de akad drasztikusabb megoldás is: sokan eltörik a végtagjaikat azért, hogy ne tudják őket besorozni.

A Daily Mail azt írja, hogy a tragikus sorsú zenész korábban az orosz hadseregben szolgált, ahonnan idegösszeomlással leszerelték, majd elmegyógyintézetben ápolták.

Az utóbbi időben állapota javult, azonban teljesen összeomlott, mikor meghallotta a bejelentést.

- Ha ezt a videót nézitek, akkor már nem élek. A gyilkosság bűnét nem tudom a lelkemre venni és nem is akarom. Nem vagyok kész ölni egyetlen eszményért sem

- közölte a csatornán az elkeseredett férfi.

Fotó: AFP

A hatalmas orosz ellenállási hullámra Putyin is visszakozott, legutóbbi tévéinterjújában közölte: bár a 65 év alatti oroszok nagy része tartalékként van nyilvántartva, ezért behívható, sokaknak tévesen küldtek behívó levelet, és elsősorban azokra számítanak, akiknek a szakmai múltja indokolja a sorozást:

- Ha hiba van, azt javítani kell. Vissza kell vonni azokat a behívókat, amelyeket alapos indok nélkül küldtek ki - mentegette korábbi döntését az elnök.